Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài: Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chiều 26/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), trả lời câu hỏi cổ đông về tại sao nhà thuốc An Khang chưa triển khai dịch vụ tiêm chủng, định hướng trọng tâm của nhà thuốc là gì? Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT cho biết đã đi nhiều nước nhưng chưa thấy nhà thuốc nào trên thế giới thực hiện tiêm chủng và không hiểu tại sao. Ông Tài cho biết đây là vấn đề khó nói và không hiểu một nhà thuốc sao nên đi tiêm chủng.

Quan điểm của ông Tài là "Tốt nhất nhà thuốc tập trung bán thuốc cho ngon lành, bán đúng thuốc, đúng toa, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Chứ một ngày đẹp trời nào đó nhà thuốc đi tiêm chủng cho người chưa đã sau đó tiêm chủng cho cả chó nữa thì rối tung tối mù lên". Tuy nhiên, ông cho biết đây là vấn đề khó nói, mỗi đơn vị có một hướng đi nhưng sự tập trung vào vấn đề cốt lõi là quan trọng.

Ông cho biết thêm việc trước đây Điện Máy Xanh cũng làm miên man nhiều, bán từ máy may cho đến máy đo huyết áp, không chừa lại gì. Nhưng sau đó, bản thân lãnh đạo công ty cảm thấy nên tập trung vào những điều cốt lõi. Sự tập trung này đã đem lại kết quả như năm 2024. Ông Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Về kế hoạch với nhà thuốc An Khang, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT cho biết An Khang đang vận hành 326 cửa hàng sau, doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng đạt trên 550 triệu đồng/tháng. Ông Hiểu Em cũng chia sẻ trong giai đoạn 2022-2023, trước những khó khăn do suy thoái hậu Covid-19, MWG buộc phải ưu tiên nguồn lực cho các ngành hàng trọng yếu. An Khang kinh doanh có hiệu quả khi doanh thu tăng lên nhiều, giảm lỗ rất nhiều, tìm được các công thức có thể hòa vốn trong năm nay.

ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của MWG với doanh thu thuần là 150.000 tỷ, lãi sau thuế 4.850 tỷ đồng; tăng lần lượt 12% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành 100% mục tiêu đã đề ra, MWG sẽ ghi nhận năm có doanh thu cao kỷ lục kể từ khi hoạt động, đồng thời lợi nhuận cùng hồi phục về sát đỉnh 4.900 tỷ hồi năm 2021.

Sau quý I, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của đơn vị này, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý IV/2021.