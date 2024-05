Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh: Mảng sản phẩm xanh sẽ giúp chúng tôi bứt phá và chiếm lĩnh thị trường

Nắm giữ vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) từ tháng 6/2022 đến nay, ông Nguyễn Lê Thăng Long - Tiến sĩ Khoa học quốc tịch Pháp luôn được biết đến là vị lãnh đạo trẻ của Nhựa An Phát Xanh, người góp phần định vị doanh nghiệp hướng tới phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường.



Sau gần 2 năm tâm huyết với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi xanh, tập trung vào các dòng sản phẩm thân thiện môi trường giúp AAA phát triển mạnh mẽ hơn, ông Long cho biết, bên cạnh việc cơ cấu lại mảng sản xuất, mảng thương mại nhằm đưa AAA bứt phá về lợi nhuận, trong giai đoạn tới, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển thêm nhiều sản phẩm mới để đa dạng hóa danh mục sản phẩm xanh và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường xuất khẩu. Chủ tịch HĐQT AAA đã có những chia sẻ về định hướng và chiến lược của doanh nghiệp trong thời kỳ mới.



AAA dự kiến mở thêm nhà máy, tăng quy mô sản xuất

Thưa ông, được biết hết quý 1 vừa qua, Nhựa An Phát Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức kỷ lục, đạt 144 tỷ đồng - cao nhất kể từ quý 2/2019 đến nay. Ông có chia sẻ gì về mức lợi nhuận ấn tượng này?

Kết quả của Quý 1/2024 là thành quả của quá trình tái cấu trúc kéo dài sau thời kỳ Covid-19. Theo đó, chúng tôi tập trung vào thay đổi cơ cấu sản phẩm hàng hóa, tối ưu các chi phí sản xuất cũng như giảm quy mô mảng kinh doanh thương mại và các mảng sản xuất không hiệu quả.

Nhờ chiến lược đó mà biên lợi nhuận gộp của AAA đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp nhất 7.1% năm 2022 lên 18.5% vào quý 1 năm nay và sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới nhờ những ý tưởng cải tiến sản xuất cũng như mở rộng sản xuất kinh doanh sang những mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn.

Nắm quyền Chủ tịch tại AAA trong thời điểm được cho là suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp nói chung và AAA nói riêng đều phải đối mặt với nhiều thách thức. Theo ông, động lực tăng trưởng của AAA trong giai đoạn này đến từ đâu?

Chúng tôi đưa ra định hướng mở rộng sản xuất. Hiện tại, các dự án mà Nhựa An Phát Xanh đầu tư từ 5 năm trước đến nay đều chạy hết công suất. Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng công suất của các sản phẩm hiện tại như: bao bì, nhựa nội thất, nhựa kỹ thuật... theo hướng công nghệ cao và ưu tiên các sản phẩm thân thiện môi trường.

Mục tiêu của AAA là mỗi năm sẽ mở ít nhất một nhà máy mới có quy mô đóng góp doanh thu ít nhất 15% doanh thu sản xuất hiện tại, hướng tới năm 2030 tăng quy mô sản xuất lên gấp 2 lần mức hiện tại. Đó sẽ là động lực tăng trưởng của AAA trong giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh các sản phẩm thân thiện với môi trường

Vậy Nhựa An Phát Xanh có kế hoạch hay định hướng gì trong trung và dài hạn để trước mắt là khẳng định vị thế tại thị trường Việt Nam, sau là mở rộng thị phần các sản phẩm xanh ra thế giới?

Ngoài việc tiếp tục mở rộng công suất và thị trường liên quan tới sản phẩm sinh học phân hủy hoàn toàn, chúng tôi đang hướng tới nghiên cứu và phát triển các sản phẩm khác như sản phẩm tái chế, sản phẩm bao bì giấy và các sản phẩm thân thiện môi trường mới.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing cho các sản phẩm xanh của mình tại thị trường trong nước và quốc tế nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu và mở rộng thêm tệp khách hàng.

AAA sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tái chế, sản phẩm thân thiện môi trường...

Bên cạnh mảng bao bì và sản phẩm xanh, AAA còn mảng kinh doanh chiến lược là Bất động sản công nghiệp. Ông có kế hoạch gì để cải thiện mảng đó trong thời gian tới?



Bất động sản khu công nghiệp là một lĩnh vực có biên lợi nhuận tốt, tuy nhiên, để tìm kiếm một dự án có tiềm năng sẽ mất nhiều thời gian. Chúng tôi đang ưu tiên tập trung mở rộng Khu công nghiệp tại địa phương nơi có vị trí thuận lợi thu hút khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng đang nghiên cứu mô hình xây dựng nhà xưởng cho thuê do nhu cầu thuê nhà xưởng đang tăng cao trong thời điểm quỹ đất hạn chế.

Được biết, ông Nguyễn Lê Thăng Long đã xin từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị Tập đoàn An Phát Holdings (APH - công ty mẹ của Nhựa An Phát Xanh) để tập trung hơn nữa cho công tác quản trị tại Nhựa An Phát Xanh. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về quyết định này?

Hiện tại, ngoài việc nắm giữ vị trí Chủ tịch AAA, tôi còn được phân công chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm mới cho toàn bộ Tập đoàn An Phát Holdings, đặc biệt là sản phẩm thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tôi còn phải thực hiện công tác đào tạo, hỗ trợ đội ngũ bán hàng xuất khẩu nắm bắt về các sản phẩm mới để có thể tiếp cận, khuyến khích khách hàng chuyển dịch thị hiếu tiêu dùng sang sản phẩm xanh.

Vì vậy, để tập trung vào chuyên môn nghiên cứu và nhiệm vụ trọng tâm, tôi muốn rút khỏi HĐQT của Tập đoàn. Tôi vẫn đang nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại APH và tham gia vai trò Ban điều hành của Tập đoàn.

Xin cảm ơn ông!