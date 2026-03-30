Chủ tịch OpenAI đưa ra cảnh báo tới các công ty và nhân viên văn phòng

Giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp AI Sierra của Mỹ kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của OpenAI, Bret Taylor, cho biết các công ty không chấp nhận công nghệ mới - chẳng hạn như AI - sẽ phải đối mặt với tương lai đầy khó khăn.

Trên thị trường đang lan rộng những lo ngại về tương lai của phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), thậm chí một số người còn tuyên bố đây là "sự kết thúc của SaaS". Nguyên nhân được cho là do mối đe dọa từ AI đã làm đảo lộn mô hình phần mềm kinh doanh này.

Chia sẻ với Nikkei, Taylor cho rằng thời kỳ đòi hỏi kỹ năng để phát triển phần mềm đã qua, bởi giờ đây bất cứ ai cũng có thể tạo ra phần mềm bằng cách đưa ra hướng dẫn cho trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, ông nói thêm rằng những biến động gần đây ở thị trường đã phần nào phản ánh sự lo lắng về câu hỏi: "Liệu phần mềm giờ đây đã trở thành một sản phẩm thông thường chưa, và giá trị của các công ty này là bao nhiêu?”.

"Nếu chỉ nhìn vào phần mềm dịch vụ truyền thống, phần lớn người dùng sẽ nhấp chuột vào các diễn đàn, thông tin và bấm nút trên trình duyệt web. Tuy nhiên, trong thế giới trí tuệ nhân tạo mới này, các tác nhân AI sẽ thay thế để làm điều đó”, Taylor nói.

Trước khi trở thành Giám đốc công nghệ của Facebook năm 2010 và đồng giám đốc điều hành của Salesforce năm 2021, Taylor đã bắt đầu gia nhập Google năm 2003. Hiện tại, ông khởi nghiệp với Sierra - công ty trí tuệ nhân tạo có tập đoàn SoftBank của Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư.

Theo ông, Sierra cung cấp các trợ lý ảo AI tự động hóa tương tác với khách hàng. Đồng thời tiết lộ công ty đã gia nhập thị trường Nhật Bản vào tháng 3 bằng cách mua lại đối thủ cạnh tranh Opera Tech.

Với thương vụ mua lại này, Sierra sẽ phát triển thêm các khách hàng doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Taylor, một trang web môi giới bất động sản của Mỹ đã triển khai các tác nhân AI của Sierra để xử lý mọi việc, từ đặt lịch tham quan nhà đến tái cấp vốn vay.

Tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo có tiềm năng thay thế rất nhiều công việc của con người. Chúng mang đến cơ hội nhưng cùng đồng thời bao gồm cả thách thức, nhất là đối với công việc văn phòng.

“Nhiều người trong chúng ta sẽ phải học những cách làm việc mới, nhưng tôi hy vọng đối với nhiều công việc, điều đó thực sự có thể tạo ra trải nghiệm tự hoàn thiện bản thân hơn và mang lại giá trị cao hơn", ông nói.

Theo: Nikkei Asia