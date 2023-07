Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án 4 tỷ USD

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo 2 huyện Thăng Bình, Duy Xuyên phối hợp chủ đầu tư hoàn thành GPMB, TĐC dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Cụ thể, ông Lê Trí Thanh đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo UBND các huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB, tái định cư (TĐC) dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Liên quan đến việc giải quyết TĐC cho người dân trong vùng dự án, trong đó có dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam ký văn bản về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án khu TĐC Sơn Viên, khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2) và khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 3), huyện Duy Xuyên.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam (viết tắt Công ty Kỳ Hà Chu Lai) có trách nhiệm phối cùng với UBND huyện Duy Xuyên, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao nguyên trạng hiện trường các dự án TĐC trên do Công ty Kỳ Hà Chu Lai thực hiện cho UBND huyện Duy Xuyên tiếp nhận để quản lý và tiếp tục đầu tư.

Như VTC News phản ánh, chủ đầu tư của dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có tổng vốn đầu tư lên đến 4 tỷ USD là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An. Công ty Kỳ Hà Chu Lai là đơn vị thực hiện công tác GPMB dự án. Ngoài ra, đơn vị này cũng thay mặt cho Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An thực hiện nhiệm vụ đầu tư xây dựng 5 khu TĐC và khu nghĩa trang vùng Đông 2 huyện Duy Xuyên, Thăng Bình để tạo quỹ đất TĐC phục vụ GPMB dự án.

Nhiều khu dân cư thuộc quy hoạch của dự án 4 tỷ USD nhưng chưa được giải phóng mặt bằng.

Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB là 481,64ha. Diện tích đất bàn giao cho nhà đầu tư: 389,74ha. Diện tích đã bồi thường GPMB nhưng chưa bàn giao: 91,90ha.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, công tác bồi thường GPMB khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và đầu tư xây dựng các khu TĐC phải tạm dừng bởi nhà đầu tư không bố trí vốn để chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân của các phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC đã được UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên phê duyệt trong năm 2020.

Chính vì sự chậm trễ trong việc triển khai khu TĐC nên nhiều hộ dân vẫn "giậm chân tại chỗ" ở khu đất thuộc diện quy hoạch. Hằng ngày, họ sống trong nỗi thấp thỏm, âu lo vì nhà cửa xuống cấp trầm trọng nhưng không thể sửa sang, xây mới.