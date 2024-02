Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Co-opBank

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Co-opBank cho biết Co-opBank (tiền thân là QTDND Trung ương) với vai trò Ngân hàng đầu mối phục vụ gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), hoạt động trên địa bàn 57/63 tỉnh, thành phố với hơn 1,7 triệu thành viên, chủ yếu là địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Do hạn chế về tài chính, vốn điều lệ và không vì mục tiêu lợi nhuận nên tăng trưởng về nguồn vốn, tài sản của Co-opBank không theo kịp tốc độ tăng trưởng cũng như nhu cầu hỗ trợ của các QTDND. Co-opBank đã luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu mối hệ thống. Trong đó, Co-opBank luôn hỗ trợ kịp thời thanh khoản cho hệ thống và tham gia hỗ trợ xử lý QTDND yếu kém, góp phần đảm bảo an ninh ngành, hỗ trợ hệ thống phát triển ổn định, an toàn, khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng mô hình TCTD là Hợp tác xã ở Việt Nam, chính sách tam nông, chiến lược tài chính toàn diện...

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Co-opBank

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân mới với cán bộ Co-opBank, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhắc lại những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 khá toàn diện, tích cực của đất nước ta trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của ngành ngân hàng. NHNN Việt Nam đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, điều hành chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả; góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong cái chung đó, Co-opBank hoạt động trên 57 tỉnh thành phố đã hỗ trợ gần 1.200 QTDND trên cả nước, đồng thời trực tiếp phục vụ tam nông, đối tượng chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình và nông dân. "Do tính đặc thù nên không có nhiều người biết đến , nhưng Co-opBank vẫn có những bước phát triển rất tích cực đóng góp vào phát triển tam nông "như người hát bè trầm" nhưng đáng quý và trân trọng" Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội chúc Tết Co-opBank

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Co-opBank tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động. Trong đó tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, Nghị Quyết số 20/NQ-TW ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị Quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội thông qua ngày 09/11/2023 "về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024" và các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam trong tổ chức thực hiện hoạt động, đảm bảo an toàn, hiệu quả; tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên nhằm đáp ứng vốn phát triển kinh tế và phục vụ đời sống tại khu vực nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước.



Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Co-opBank

Với năng lực tài chính của Co-opBank hiện nay còn hạn chế, với số vốn điều lệ hiện nay là hơn 3.000 tỷ đồng tương đương mức vốn pháp định tối thiểu theo quy định, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội và cá nhân ủng hộ việc cần tăng vốn cho Co-opBank vì sự nghiệp tam nông và kinh tế tập thể, hợp tác xã. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đơn vị chủ quản là NHNN Việt Nam nghiên cứu phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, phát triển về quy mô, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đáp ứng cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Bày tỏ niềm vui mừng không chỉ riêng của Co-opBank mà của toàn ngành Ngân hàng khi được Chủ tịch Quốc hội tới thăm và chúc Tết, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực NHNN Việt Nam nhấn mạnh: sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm Co-opBank nhân dịp đầu xuân mới cũng thể hiện thông điệp sâu xa của Đảng, Nhà nước và Quốc hội rất quan tâm ủng hộ cho sự phát triển của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã - một thành phần lớn của nền kinh tế. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN đã thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam hứa sẽ đoàn kết anh em trong toàn hệ thống tiếp tục phấn đấu để đạt được những kết quả tốt hơn năm 2023.