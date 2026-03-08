Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nhiệm vụ ‘không được thất bại’ của quân đội Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên họp toàn thể của đoàn đại biểu quân đội và cảnh sát Trung Quốc, ngày 7/3. (Ảnh: THX)

“Không được để có chỗ trong quân đội cho những người nuôi dưỡng sự bất trung với Đảng, cũng như không có nơi dung thân cho những cá nhân tham nhũng”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp với các đại biểu quân đội và cảnh sát bên lề kỳ họp của Quốc hội Trung Quốc, ngày 7/3.

“Cuộc chiến chống tham nhũng phải được thúc đẩy một cách kiên quyết” và sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội phải được “tăng cường toàn diện”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói với các đại biểu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Chủ tịch Quân uỷ Trung ương - cho biết, kể từ năm 2012, Đảng đã tiến hành “chỉnh đốn chính trị” trong lực lượng vũ trang với “quyết tâm và cường độ chưa từng có”, đạt được “những kết quả đáng kể”.

“Chỉnh đốn chính trị” thường mang ý nghĩa về chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn mà Trung Quốc triển khai trong hơn 1 thập kỷ qua. Trong những năm gần đây, chiến dịch này đã khiến hàng loạt tướng lĩnh cấp cao và lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng bị điều tra hoặc mất chức.

Tác động của chiến dịch cũng thể hiện ở số lượng đại biểu quân đội tham dự kỳ họp lần này. Đoàn đại biểu năm nay chỉ còn 243 người, giảm so với mức 281 người năm 2023.

Cuộc truy quét tham nhũng đã vươn tới những chỉ huy cao nhất của quân đội. Trong số 7 thành viên của Quân uỷ Trung ương khi nhiệm kỳ bắt đầu năm 2022, hiện chỉ còn lại ông Tập Cận Bình và ông Trương Thăng Dân - người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của quân đội.

Tháng 1 vừa qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo Phó Chủ tịch Quân uỷ Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ Lưu Chấn Lập đang bị điều tra. Ông Trương Hựu Hiệp từng là chỉ huy cấp cao nhất của quân đội Trung Quốc sau ông Tập.

Trước đó, cựu Phó Chủ tịch Quân uỷ Hà Vệ Đông, cựu chính uỷ Miêu Hoa, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc đã bị khai trừ ra khỏi Đảng và quân đội.