Chủ tịch thành phố Hà Nội bác tin đồn bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 dự khai trương Uniqlo

22h ngày 6/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội triệu tập cuộc họp khẩn cấp công bố ca dương tính thứ 17 , là một cô gái tên N.H.N (sinh năm 1993) sống trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội. Thông tin này nhanh chóng khiến dư luận quan tâm.



Sau cuộc họp khẩn, trao đổi với PV, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết ông là người đã trực tiếp gọi điện, trao đổi với N.H.N để nắm được lịch trình di chuyển của bệnh nhân này.

"Tôi là người trực tiếp trao đổi với bệnh nhân và tôi tin rằng bệnh nhân này sau khi từ Nội Bài trở về đã ở tại địa chỉ nhà riêng tại phường Trúc Bạch từ sáng 2/3. Đến 14h ngày 5/3, lái xe đã chở cô này đến Bệnh viện Hồng Ngọc, sau đó Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận người này", ông Chung nói.

Trả lời về những tin đồn trên MXH về việc cô gái này đã dự khai trương Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội vào tối ngày 5/3, ông Chung đã bác bỏ. Ông cho biết:

"Uniqlo khai mạc vào lúc 18h ngày 5/3 nên không thể có chuyện như mạng xã hội thông tin".

Ninhtito cùng H.C - cô gái bị nhầm là bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Trước đó, trong buổi tối ngày 6/3, trên MXH đã liên tục lan truyền thông tin và hình ảnh của 2 cô gái bị nhận nhầm là N.H.N - bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 chỉ vì họ đã tới dự sự kiện khai trương cửa hàng Uniqlo Hà Nội và có chụp ảnh check in. Đó là T.H.H (nick name H.C - Hà Nội) bị nhầm do khuôn mặt có vẻ hơi giống bệnh nhân và N.H.N (cùng tên với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19, sinh năm 1996).



Liên lạc với H.C, cô khẳng định mình không phải N.H.N như thông tin đang được lan truyền. Hiện tại bản thân cô cũng đang khá hoảng loạn vì nhận được rất nhiều tin nhắn của bạn bè và dân mạng.

Cũng giống như H.C, N.H.N (sinh năm 1996) cho biết, vì cùng tên nên mọi người đang nhầm lẫn tuy nhiên đó không phải mình. Cô cũng đã phải lên mạng giải thích mọi chuyện trước sự nhầm lẫn này.