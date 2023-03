Chủ tịch Thế giới Di Động "trải lòng" với cổ đông và nhân viên: Tâm lý tiêu dùng tiết kiệm, MWG sẽ chấm dứt những thử nghiệm không có tiềm năng tăng trưởng

CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) đã công bố báo cáo thường niên năm 2022. Trong đó, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty đã trải lòng tới các cổ đông và toàn bộ nhân viên.

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết, Tập đoàn Thế Giới Di Động vừa trải qua năm 2022 đầy thách thức do yếu tố khách quan là tình hình vĩ mô không thuận lợi và cả nguyên nhân chủ quan là quyết định tái cấu trúc một cách quyết liệt để vận hành tinh gọn và hiệu quả hơn. Công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 133.400 tỷ đồng và duy trì lợi nhuận sau thuế hơn 4.100 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 8% về doanh thu và giảm 16% về lợi nhuận ròng so với cùng kỳ 2021. Lần đầu tiên kể từ khi niêm yết, MWG chỉ hoàn thành được 95% chỉ tiêu doanh thu và 65% chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch.

“Sau nhiều năm tăng trưởng cao và liên tục dồn sức cho mở rộng, những “cơn gió ngược” trong năm 2022 là cơ hội để Công ty tập trung rà soát hoạt động kinh doanh và củng cố nội lực của doanh nghiệp. Là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam với quy mô doanh thu 5,5 tỷ đô la Mỹ và mạng lưới hơn 5.500 cửa hàng trên toàn quốc, việc không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám thử nghiệm và chấp nhận sửa sai là không thể thiếu để tạo ra những động lực tăng trưởng mới và giúp MWG phát triển vượt bậc trong tương lai”, ông Nguyễn Đức Tài chia sẻ.

Xét về mặt tích cực, tăng trưởng doanh thu của MWG trong năm 2022 có sự đóng góp đáng kể của chuỗi Điện Máy Xanh Supermini với hơn 10.000 tỷ đồng doanh thu từ hơn 1.000 điểm bán sau chỉ hơn 2 năm thử nghiệm. Năm nay cũng đánh dấu thành công bước đầu của TopZone khi đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu từ 100 điểm bán. Nhờ đó, tổng doanh thu từ sản phẩm Apple trên toàn hệ thống MWG cũng tăng trưởng ấn tượng khoảng 40% so với năm trước.

Cả hai chuỗi thegioididong.com và Điện Máy Xanh đều nỗ lực ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, mang về tổng doanh thu 105.000 tỷ đồng cho Tập đoàn.

Tuy nhiên, vị Chủ tịch Thế giới Di động cũng thẳng thắn nhìn nhận, MWG còn có những thứ chưa làm tốt, những điều chỉnh cần thực hiện để tồn tại và thích nghi với điều kiện kinh doanh đang thay đổi nhanh chóng, những cản trở phải mạnh mẽ cắt bỏ để công ty có thể tiếp tục đi xa hơn.

Trong đó , chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh đã trải qua cuộc “đại phẫu” toàn diện, bao gồm tái định vị thương hiệu từ mô hình “chợ hiện đại” thành “siêu thị mini”; thay đổi cách thức bố trí sắp xếp cửa hàng; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; rà soát, xử lý dứt điểm các cửa hàng sai vị trí, hoạt động không hiệu quả...

Sau tái cấu trúc, với 1.728 cửa hàng hoạt động cuối năm 2022 (giảm gần 20% so với 2021), doanh thu trung bình trong những tháng cuối năm của Bách Hóa Xanh ổn định ở mức 1,3-1,4 tỷ đồng/ cửa hàng. Kết thúc năm 2022, tổng doanh thu của Bách Hóa Xanh vẫn đạt hơn 27.000 tỷ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục của năm 2021 (khi nhu cầu tích trữ hàng thiết yếu tăng cao trong các đợt bùng phát dịch Covid-19).

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, sau khi đạt quy mô 500 nhà thuốc vào cuối năm 2022, công ty đã tạm ngưng mở rộng để tập trung tăng doanh thu trên mỗi điểm bán, kiểm soát chi phí để hướng đến vận hành có lợi nhuận.

Ngoài ra, MWG cũng thu hẹp các chuỗi mới, chấm dứt những thử nghiệm mà không có tiềm năng tăng trưởng đủ lớn trong tương lai.

“Tôi tin rằng mỗi thành công hay thất bại đều mang lại bài học kinh nghiệm sâu sắc, là trải nghiệm quý báu giúp đội ngũ lãnh đạo kế thừa luôn tỉnh táo, thận trọng và kỷ luật trong các quyết sách điều hành doanh nghiệp”, Chủ tịch MWG tâm sự.

Nhận định về năm 2023, ông Nguyễn Đức Tài cho biết, những bất ổn kinh tế, xung đột địa – chính trị, vấn đề thiếu hụt năng lượng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực lên các yếu tố lạm phát, lãi suất, xuất khẩu, việc làm… Vì vậy, tâm lý tiêu dùng tiết kiệm cũng như chi phí doanh nghiệp tăng cao sẽ khó thay đổi trong năm này.

Các diễn biến vĩ mô bất lợi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các doanh nghiệp trong nền kinh tế. Khi đó, các doanh nghiệp không đủ sức chống chịu, không có khả năng cạnh tranh sẽ phải rời khỏi thị trường. Ông Tài cam kết, "trong khó khăn luôn có cơ hội, chính sự chủ động và tập trung giải quyết phần lớn các vấn đề nội tại cùng với lợi thế tài chính vững vàng sẽ là nền tảng cho MWG sẵn sàng cho sự bứt phá khi hoạt động sản xuất - tiêu dùng hồi phục trở lại".

Tài liệu họp ĐHĐCĐ sắp tới của MWG cho biết trong năm 2023, MWG đề kế hoạch tăng trưởng chỉ 1 chữ số so với năm 2022. Cụ thể, doanh thu thuần dự đạt 135.000 tỷ đồng – tăng 1% và LNST 4.200 tỷ đồng – tăng 2% so với năm 2022. Đáng chú ý, MWG tiếp tục kỳ vọng Bách Hoá Xanh sẽ hoà vốn vào cuối năm 2023. Tuyên bố lần nữa đưa ra sau 1 năm cải tổ Bách Hoá Xanh. Dù vậy, biến động khó lường của thị trường sẽ là thách thức cho “hứa hẹn” của MWG.

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh đang gặp không ít thách thức, cổ tức năm 2022 của MWG đã giảm đáng kể so với năm trước. ông ty dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt (01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng), tương ứng khoảng 732 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp bán lẻ này trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 110% bao gồm 10% bằng tiền mặt và 100% bằng cổ phiếu. Ngoài ra, MWG cũng phải dừng thói quen ESOP do tăng trưởng âm năm 2022.