Chủ tịch Trương Gia Bình: Chúng tôi tâm niệm "mặt trời mọc ở đâu, FPT ở đó"

Trong báo cáo thường niên năm 2024 của Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn đã có những chia sẻ về những điều đạt được trong năm 2023 và kế hoạch cho năm 2024.

Hợp tác với những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, là đối ác 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu

Theo ông Bình, FPT đã chào đón tuổi 35 với nhiều thành tựu. Là doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, FPT đã vượt qua một năm khó khăn chung - khách hàng cắt giảm chi tiêu cho CNTT. Toàn Tập đoàn đạt doanh thu 52.618 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 9.203 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 19,6% và 20,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023, lần đầu tiên FPT đạt doanh thu dịch vụ CNTT từ nước ngoài 01 tỷ USD, thể hiện đẳng cấp doanh nghiệp Việt sánh vai các công ty công nghệ toàn cầu. Nhờ chiến lược đúng đắn, giá trị cổ phiếu của FPT tăng trưởng ổn định. Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) tăng 21,2% so với cùng kỳ.

"Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp mọi quy mô, thành phần, lĩnh vực ngành nghề, trong và ngoài nước để đóng góp thiết thực vào sự phát triển của khách hàng. FPT hợp tác với những doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam; Là đối tác của 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu; Ký kết hợp tác chuyển đổi số với 30 tỉnh, thành. Asiamoney vinh danh FPT là Công ty nổi bật châu Á. Forrester đánh giá Tập đoàn thuộc Top 8 Nhà tư vấn tốt nhất về IoT khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Năm 2023, FPT lần đầu tiên công bố sứ mạng Kiến tạo hạnh phúc và đã nỗ lực mang lại hạnh phúc cho cán bộ nhân viên của mình. Theo Great Place to Work®, 87% nhân sự tham gia khảo sát khẳng định FPT là môi trường làm việc hạnh phúc. Top 10 Nơi làm việc quy mô lớn tốt nhất Việt Nam gọi tên FPT. Đặc biệt, tỷ lệ nghỉ việc của Tập đoàn giảm 04 điểm phần trăm so với 2022 và thấp hơn một nửa so với 2019.

Chúng tôi xây dựng một gia đình lớn, nơi lãnh đạo, cán bộ nhân viên coi nhau như người một nhà, trong gian nguy, khó khăn không bao giờ rời bỏ nhau.

Đại hội đồng cổ đông 2023, tôi đã vẽ nên bức tranh FPT là một miền đất hạnh phúc. Tôi phác nên những nét vẽ mà FPT là chủ thể kiến tạo hạnh phúc cho cổ đông, khách hàng và cán bộ nhân viên. Bức tranh ấy đã và đang thành hiện thực", ông Bình nói.

Mặt trời mọc ở đâu, FPT ở đó

Chủ tịch Tập đoàn FPT cho rằng, trong 2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục phải đối mặt với khủng hoảng, căng thẳng địa chính trị song bối cảnh ngành CNTT được dự báo tốt đẹp. Theo Gartner, chi tiêu cho lĩnh vực CNTT tăng trưởng 8%. Các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào Cloud, bảo mật thông tin, AI và tự động hoá. Viễn cảnh tươi sáng này đặt niềm tin cho ngành CNTT Việt Nam và FPT.

" Chúng tôi tâm niệm: mặt trời mọc ở đâu, FPT ở đó. Chính vì thế, FPT có thể cung ứng dịch vụ quản trị tốt nhất cho các Tập đoàn toàn cầu.

Chúng tôi kiên định chiến lược DC5 - 135 nhằm cung cấp sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tốt nhất cho chính quyền, người dân, doanh nghiệp và hướng tới 01 triệu nhân viên số vào năm 2035.

Những năm tới sẽ là mốc son của FPT trong lĩnh vực AI. Năm 2024, chúng tôi dự kiến đầu tư mạnh mẽ để có hạ tầng mới của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - Hệ thống siêu máy tính trí tuệ nhân tạo - Hệ thống siêu máy tính AI của NVIDIA; Để có hàng vạn chứng chỉ về trí tuệ nhân tạo; Trở thành đối tác tích hợp toàn cầu của NVIDIA; Để cùng Andrew Ng thành lập phòng thí nghiệm liên doanh về lái xe tự động. AI sẽ có mặt trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ của FPT.

Các giải pháp AI tạo sinh (như AI Mentor, ChatbotGPT…), AI thị giác (LandingLens) được phát triển theo định hướng ngành nghề chuyên sâu đem lại lợi thế vượt trội cho bộ các sản phẩm Made by FPT và cho mọi khách hàng của FPT.

Với mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm và đạt 01 tỷ USD năm 2030, FPT Automotive sẽ có những bước đột phá trong năm tới, từ gia công phần mềm lên thiết kế kỹ thuật cho xe được định nghĩa bởi phần mềm.

25 năm trước, FPT có một giấc mơ lớn, dường như là không thể, để Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm. Và nay Việt Nam đứng vị trí số 02 chỉ sau Ấn Độ. Giờ đây, FPT lại có một giấc mơ còn lớn hơn nữa, kỳ vĩ hơn nữa: Việt Nam tham gia toàn trình vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. Chúng tôi sẽ hợp tác với các trường đại học, các viện, các tổ chức giáo dục hàng đầu và các công ty bán dẫn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan để đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực bán dẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng cho Việt Nam và cả hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu.

Chúng tôi sẽ thiết lập liên doanh thiết kế và kiểm thử vi mạch. Chúng tôi sẽ phối hợp với các địa phương kêu gọi đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn. FPT đang tiến nhanh, vững chắc trên con đường kiến tạo hạnh phúc" , Chủ tịch FPT chia sẻ.