Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành: “Trước khi thị trường bất động sản xảy ra khó khăn, chúng tôi đã định hướng kịch bản thận trọng, không mở rộng dự án, không phát hành trái phiếu…”

Vị này cho biết, khá nhiều thương hiệu mạnh trên thị trường bất động sản phải đối diện loạt thách thức. Sự khó khăn của lĩnh vực này hiện diện rất rõ trong vòng 3 năm nay.

Với TTC Land, dù là doanh nghiệp có 20 năm hình thành và phát triển nhưng cũng không nằm ngoài vòng xoáy khó khăn chung. Kết quả báo cáo tài chính gần đây của doanh nghiệp cho thấy, bức tranh kinh doanh lĩnh vực bất động sản là khó khăn thực sự.

“Nhìn lại toàn thị trường có thể thấy, phân khúc bất động sản cao cấp nguồn cung đang vượt cầu. Tôi nghĩ đến năm 2025, phân khúc cao cấp có thể chưa tan băng. Chỉ có dòng sản phẩm nhà vừa túi tiền sẽ trở lại vào cuối năm nay và hâm nóng thị trường. Phân khúc nhà ở phục vụ công ăn việc làm, nhu cầu ở thật của các hộ gia đình luôn hiện hữu”, ông Thành nhấn mạnh.

Chia sẻ trước cổ đông, Chủ tịch TTC cho biết, trước khi thị trường bất động sản xảy ra khủng hoảng, doanh nghiệp đã định hướng kịch bản thận trọng cho tập đoàn và các công ty thành viên. Cụ thể không mở rộng dự án, không phát hành trái phiếu…, có thể tạm gọi là “ngủ đông”. Chỉ đến giai đoạn này, khi thị trường có một số tín hiệu, doanh nghiệp mới rục rịch bước vào đường đua mới.

Nhịp đầu tiên cho sự khởi động này là dự án TTC Plaza Đà Nẵng. Đây sẽ là dự án đầu tiên đem về nguồn thu trong năm 2024 cho doanh nghiệp sau khó khăn Covid-19 và sự biến động của thị trường bất động sản. Trong giai đoạn 2025-2030, doanh nghiệp sẽ triển khai loạt các dự án ở Phan Thiết, Phú Quốc, khép kín bất động sản công nghiệp, kho vận, nhà ở ở Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

“Tài sản tích sản của TTC Land khá lớn nhưng do gặp bối cảnh thị trường khó khăn nên bị khựng lại. Vừa qua, công ty đã đạt được những bước tiến lớn trong việc hoàn thiện công tác pháp lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 431 cư dân hiện hữu từ các dự án Carillon 3, Jamona Heights,…; cùng với hoạt động cho thuê sàn thương mại với tỷ lệ lấp đầy hơn 80%”, Chủ tịch TTC chia sẻ.

Theo chia sẻ của Chủ tịch TTC Land, thị trường bất động sản đã trải qua thời kì cực kì khó khăn. Các doanh nghiệp phải tự vượt qua để cạnh tranh trong chu kì phát triển mới. Ảnh: Tiểu Bảo

Khi được hỏi về sự thay đổi nhân sự cấp cao của TTC Land gần đây, vị này khẳng định, trong khó khăn việc cấu trúc, hỗ trợ công tác nhân sự của tập đoàn cho công ty thành viên là điều hết sức bình thường và cần thiết trong chu kì mới này. Chưa kể, Tập đoàn còn hỗ trợ TTC Land giải quyết các khoản nợ tồn đọng để doanh nghiệp có cơ hội đứng vững trên thị trường bất động sản.

“Vừa qua, chúng tôi bầu lại thành viên HĐQT trong nhiệm kì còn phục vụ cho mục tiêu, tầm nhìn đến 2030 của doanh nghiệp là kết hợp phát triển bất động sản dân dụng với bất động sản công nghiệp và kho vận. Vì thế, TTC Land phải tăng cường nguồn lực nhiều kinh nghiệm, am hiểu thị trường để điều hành, quản lý lĩnh vực này”, ông Thành cho biết.

Cụ thể, tại ĐHCĐ, TTC Land đã thông qua các tờ trình về việc miễn nhiệm, thay đổi số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT cũng như Tổng Giám đốc, trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023. Kết quả, Ông Nguyễn Thành Chương đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT, Ông Đặng Hồng Anh tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Võ Quốc Khánh tiếp tục giữ vị trí Thành viên HĐQT; Đề cử thêm 02 Thành viên HĐQT là ông Lê Quang Vũ và ông Phạm Trung Kiên là những nhân sự có bề dày kinh nghiệm về pháp lý dự án, kiểm soát, quản trị rủi ro. Và, Ông Võ Thanh Lâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc TTC Land, đại diện pháp luật của TTC Land.

Theo Chủ tịch TTC, trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, các nhà đầu tư (cổ đông) sẽ có tâm tư lo lắng, thiệt thòi về dòng vốn bỏ ra là điều dễ hiểu. Tuy vậy, khi thị trường còn nhiều thách thức thì việc nhà đầu tư chấp nhận đi đường dài với doanh nghiệp là một sự chia sẻ và đồng hành cần thiết.

“Trong suốt 3 năm thị trường bất động sản đóng băng, đó là sự chịu đựng rất lớn của doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới này, các nhà đầu tư kiên nhẫn gắn bó và đồng hành, khi vượt qua được, đó vừa là sự khích lệ với đội ngũ lãnh đạo, đồng thời doanh nghiệp sẽ có tính đền bù”, Chủ tịch TTC giãi bày.

Theo báo cáo của Ban Điều hành TTC Land, năm 2023 mặc dù tình hình thị trường nói chung và ngành bất động sản nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn nhưng TTC Land đã nỗ lực để có doanh thu thuần đạt 371 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 81,8% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 thông qua. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện vượt trội so với cùng kỳ, tăng nhẹ 1,7% so với năm 2022. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ.