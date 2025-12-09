Ngày 9/12, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến một số nội dung về việc niêm yết, đăng ký giao dịch của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh năm 2025 là một năm đầy dấu ấn lịch sử đối với thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK). Đặc biệt, ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đây là minh chứng cho sự nỗ lực lớn của cơ quan quản lý trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách và xây dựng hạ tầng.﻿

﻿Tuy nhiên, đại diện UBCKNN cho rằng việc đạt được thứ hạng mới chỉ là bước khởi đầu. Để củng cố và duy trì vị thế mới, thị trường phải tiếp tục phát triển sâu, đa dạng hóa hàng hóa niêm yết, và nâng cao chất lượng quản trị công ty, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Gỡ nút thắt, chào đón làn sóng FDI lên sàn

Mặc dù các doanh nghiệp FDI đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, sự hiện diện của họ trên TTCK hiện nay lại vô cùng khiêm tố﻿n.

Theo thống kê, trong số khoảng 1.600 công ty niêm yết và đăng ký giao dịch, hiện chỉ có vỏn vẹn 10 doanh nghiệp FDI tham gia (6 tại HOSE, 1 tại HNX, 3 tại UPCOM﻿). Con số này chưa phản ánh đúng tiềm năng của khối doanh nghiệp FDI đã hiện diện lâu năm và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

﻿Lãnh đạo UBCKNN cho biết, sau một thời gian tạm dừng để tham khảo ý kiến các bộ ngành, nay UBCKNN đã chủ động tháo gỡ vướng mắc và được sự chấp thuận của Chính phủ và Bộ Tài chính để tiếp tục xem xét đưa các doanh nghiệp FDI lên niêm yết và đăng ký giao dịch.

"Sự tham gia của các doanh nghiệp FDI chất lượng được kỳ vọng sẽ làm phong phú thêm nguồn hàng hóa trên TTCK, gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế, và quan trọng nhất là giúp cân đối lại cơ cấu ngành nghề trên sàn", lãnh đạo UBCKNN cho hay.

﻿Hiện tại, tỷ trọng các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bất động sản đang chiếm ưu thế hơn so với khối sản xuất. Việc thu hút các doanh nghiệp FDI lớn, có vốn hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo ra sự lựa chọn đa dạng hơn cho nhà đầu tư.

Đột phá về quy trình: Niêm yết chỉ trong 30 ngày

﻿Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 245 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155) với quy định rút ngắn đáng kể quy trình IPO và niêm yết.

﻿Trước đây, khoảng thời gian chờ đợi giữa khi UBCKNN chấp thuận IPO và khi doanh nghiệp được niêm yết trên sở giao dịch khá dài, dẫn đến nguy cơ mất cơ hội của doanh nghiệp và giảm sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Theo quy định mới, quy trình phối hợp giữa UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán đã được rút ngắn, đảm bảo doanh nghiệp có thể niêm yết ngay sau khi IPO, chỉ trong vòng 30 ngày. Điều này nâng cao hiệu quả huy động vốn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư tiếp cận cơ hội đầu tư.

UBCKNN cam kết tiếp tục sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình lập hồ sơ, tư vấn và giải đáp vướng mắc, hướng tới mục tiêu xây dựng một thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một thị trường mới nổi.