Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Những kết quả đạt được tạo niềm tin cho nhân dân

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2024 đứng thứ 2 cả nước

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Có 23/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó đáng chú ý là kinh tế duy trì tăng trưởng cao, trên từng lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Thanh Hoá năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt mục tiêu đề ra và đứng thứ 2 cả nước (chỉ sau tỉnh Bắc Giang tăng trưởng 13,85%); sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 của Thanh Hoá ước tăng 19,25%, là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều lĩnh vực tăng mạnh như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch, doanh thu vận tải...

Đặc biệt, năm 2024, Thanh Hoá thu ngân sách Nhà nước ước đạt 54.341 tỷ đồng (vượt 52,8% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ), cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư của tỉnh này đạt kết quả tích cực; thu hút đầu tư gấp 1,3 lần về số dự án và 15,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Hoạt động đầu tư công được tập trung chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; đến ngày 30/11/2024, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt 10.300 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch, cao hơn 6,2% so với cùng kỳ...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Thanh Hóa khoá XVIII (diễn ra từ ngày 12-14/12/2024)

Phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Những kết quả đạt được năm 2024 là rất quan trọng, tạo thế và lực để chúng ta tự tin bước vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025; tạo sự yên tâm và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần thẳng thẳn, cầu thị, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh đã phân tích, đánh giá và xác định năm 2024 vẫn còn có những hạn chế. Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục hạn chế, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo thực hiện, xác định rõ sản phẩm, thời gian hoàn thành; lấy kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém làm cơ sở để nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị.

8 nh ó m nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở phân tích, dự báo, đánh giá toàn diện về thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong năm 2025, UBND tỉnh đã xây dựng và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này xem xét, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 của tỉnh, trong đó đã xác định mục tiêu tổng quát, 25 chỉ tiêu chủ yếu và đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025 có vai trò đặc biệt quan trọng, là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, của tỉnh, là năm về đích, quyết định kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Toàn cảnh TP Thanh Hóa

Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; vừa tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ có tính chiến lược, dài hạn, nhằm duy trì tốc độ phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu cho các năm tiếp theo; vừa quan tâm giải quyết hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh, chỉ đạo những lĩnh vực có lợi thế khác biệt, nổi trội để tăng tốc, bứt phá, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; cụ thể trên 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên từng ngành, lĩnh vực; nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Hai là, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách; tháo gỡ kịp thời, hiệu quả khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới, vươn mình cùng cả nước.

Ba là, tập trung rà soát, xây dựng bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm kỹ lưỡng các điều kiện, sau khi sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động hiệu quả, phát triển đi lên. Đồng thời, chuẩn bị tốt công tác bầu cử, kiện toàn, bố trí, sắp xếp cán bộ sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bốn là, chỉ đạo tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất; tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các biện pháp điều hành thu ngân sách Nhà nước.

Năm là, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng truyền thống, chú trọng phát triển các động lực tăng trưởng mới; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Sáu là, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Chỉ thị số 27 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Công điện số 125 ngày 1/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm của tỉnh.

Bảy là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện...

Tám là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, tiếp công dân; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ngay từ cơ sở, không để vụ việc phức tạp, phát sinh thành điểm nóng...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: Nhiệm vụ năm 2025 đặt ra là hết sức nặng nề và có ý nghĩa rất quan trọng, đòi hỏi các cấp, các ngành và các địa phương phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, năng động, đổi mới, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra vững bước cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.