Chủ tịch Viettel chia sẻ về trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn

Ngày 23/4 tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công một trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn với công suất thiết kế 140MW tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung sẽ có quy mô siêu lớn trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu tại Việt Nam, phục vụ trí tuệ nhân tạo, các hệ thống phân tích dữ liệu lớn, nền tảng điện toán đám mây quốc gia.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Thiếu tướng Tào Đức Thắng chia sẻ lý do chiến lược đằng sau việc xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn đầu tiên của Việt Nam: "Với dự án Tân Phú Trung, Viettel muốn khẳng định chiến lược chuyển dịch từ trung tâm dữ liệu truyền thống sang thế hệ trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn, sẵn sàng phục vụ các siêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống phân tích dữ liệu lớn, và nền tảng điện toán đám mây tầm quốc gia".

"Đây cũng là một trong những trung tâm dữ liệu đầu tiên sẵn sàng cho thế hệ rack AI công suất siêu cao và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn toàn cầu", đại diện Viettel cho biết thêm.

Hiện nay tổng công suất trung tâm dữ liệu của Việt Nam là 182MW, dù vậy mới chỉ đạt một phần nhỏ so với mục tiêu 870MW vào năm 2030, theo báo cáo gần đây của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm dữ liệu mới sẽ đóng góp một phần quan trọng vào mục tiêu này, cũng như mục tiêu hình thành các trung tâm dữ liệu cấp quốc gia, cấp vùng theo quy hoạch hạ tầng thông tin truyền thông giai đoạn 2021-2030.

"Trung tâm dữ liệu không đơn thuần là những công trình kỹ thuật lưu trữ tài nguyên – mà là nền móng của chủ quyền số, là hạ tầng số – nền tảng cho nền kinh tế số, xã hội số, chính phủ số", Thiếu tướng Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

"Toàn bộ giải pháp bảo mật, giám sát và điều phối an ninh số đều do Viettel tự phát triển, đảm bảo chủ quyền tuyệt đối về công nghệ - không phụ thuộc vào bên thứ ba. Viettel không chỉ cam kết về dung lượng lưu trữ - chúng tôi cam kết về sự an toàn. Không chỉ bảo vệ dữ liệu - chúng tôi bảo vệ sự ổn định và mạch sống của một nền kinh tế số."

Thiếu tướng Tào Đức Thắng khẳng định trung tâm dữ liệu mới là công trình chiến lược trong bức tranh tổng thể về hạ tầng số mà Viettel đang tiếp tục tạo dựng.

Người đứng đầu Tập đoàn Viettel cho biết chiến lược hạ tầng số của Viettel gắn với các nguyên tắc tự chủ công nghệ, phát triển bền vững – hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng và sẵn sàng tích hợp năng lượng tái tạo, phục vụ toàn cầu – hướng đến xuất khẩu dịch vụ điện toán đám mây ra nước ngoài.

Chiến lược xây dựng trung tâm dữ liệu Tân Phú Trung cũng nằm trong định hướng đồng hành cùng các mục tiêu lớn mà TP. Hồ Chí Minh đặt ra, như trở thành trung tâm công nghệ số, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng. Công trình sẽ góp phần thu hút các doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghiên cứu và nhà đầu tư đến phát triển tại thành phố – dựa trên nền tảng dữ liệu tin cậy, an toàn và hiện đại.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn của Viettel tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung.

Trung tâm Dữ liệu quy mô siêu lớn Tân Phú Trung cũng không phải là một công trình đơn lẻ. Đây là một mảnh ghép có tầm quan trọng chiến lược trong bức tranh tổng thể về hạ tầng số mà Viettel đang tiếp tục tạo dựng - một hệ sinh thái trong đó, dữ liệu được lưu trữ, truyền tải, xử lý và bảo vệ một cách an toàn.

"Những mảnh ghép về hạ tầng số chúng tôi đã và đang xây dựng gồm có 15 trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương. Ngay trong năm nay, chúng tôi sẽ hoàn thành 20.000 trạm phát sóng 5G, đảm bảo phủ 95% khu vực trung tâm dân cư đô thị trên cả nước. Hạ tầng kết nối tốc độ vượt trội cùng hạ tầng tính toán siêu quy mô sẵn sàng cung cấp dịch vụ toàn diện cho người dân, doanh nghiệp và Chính phủ", Thiếu tướng Tào Đức Thắng cho biết.