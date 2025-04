Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng: Viettel luôn xác định phải biến nguy thành cơ để vươn lên

Sáng ngày 15/4, tại trụ sở Chính phủ, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Chủ tịch, Tổng giám đốc một số Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước được tổ chức với chủ đề: Doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo các bộ, ngành và 68 doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tiêu biểu, hoạt động trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế.

VNPT và MobiFone chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số cho cơ quan của Chính phủ và nhiều địa phương; Viettel thực hiện mục tiêu "Phát triển thành Tập đoàn nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, viễn thông, kinh doanh toàn cầu"

Trong báo cáo của Bộ Tài chính gửi Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với các Chủ tịch, Tổng giám đốc một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước với chủ đề: Doanh nghiệp Nhà nước tiên phong trong chuyển đổi số và thúc đẩy tăng trưởng, khu vực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, năm 2024, tổng tài sản của 671 DNNN (473 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 198 DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) đạt trên 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2023; vốn chủ sở hữu đạt gần 3 triệu tỷ đồng, tăng 61%, tổng doanh thu đạt gần 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 24%, lợi nhuận trước thuế gần 227,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8% và nộp NSNN gần 400 nghìn tỷ đồng, tăng 9%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Tâm, các DNNN trong lĩnh vực công nghệ số, VNPT và MobiFone đã thể hiện rõ nét vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số cho các cơ quan của Chính phủ và nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; phát triển và ứng dụng thành công các sản phẩm chuyển đổi số về dịch vụ khách hàng…

Viettel đã đang thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn công nghệ, kinh doanh toàn cầu, thực hiện thắng lợi chuyển đổi số, tiên phong kiến tạo xã hội số và là nòng cốt xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Hiện tại, các doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí tiên phong, cụ thể đầu tư phát triển mạng 5G, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu quốc gia; Cung cấp các nền tảng số hóa phục vụ chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giáo dục số; Tăng cường an ninh mạng, bảo mật dữ liệu quốc gia...

Viettel luôn xác định phải biến nguy thành cơ để vươn lên

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel) Tào Đức Thắng cho biết: Trong quá trình hình thành và phát triển, các DNNN đều có những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Thấu hiểu sự khó khăn đó, Tập đoàn luôn xác định phải biến nguy thành cơ để vươn lên.

Liên quan đến các nội dung Thủ tướng vừa đề cập về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, tăng trưởng 2 con số, đối với Tập đoàn, ngay từ khi Nghị quyết 57 ra đời; Nghị quyết 03 của Chính phủ và gần đây nhất là Nghị quyết 71/NQ-CP sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu của Tập đoàn cùng với các đơn vị thành viên để có những đột phá trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Về chuyển đổi số, bám sát 3 nội dung là tạo ra chính quyền số thông minh, xã hội số và kinh tế số, đến nay Tập đoàn đã tham gia và đồng hành cùng các cơ quan, địa phương trong chuyển đổi số. Khi Nghị quyết 57 đi vào cuộc sống, chúng tôi được nhiều đơn vị đồng hành ngay từ đầu, làm rất bài bản. Qua đó để chuyển đổi số nhanh, chúng ta cần quan tâm 6 nội dung sau:

Thứ nhất là xây dựng quy trình và thể chế khi chuyển sang môi trường số do có sự khác biệt, tức là phải xây dựng quy trình, văn bản quy phạm pháp lý và thể chế kèm theo.

Thứ hai là đột phá về mặt dữ liệu, tức là các bộ, ngành, địa phương phải chỉnh lý tài liệu. Số lượng tài liệu cần chỉnh lý rất nhiều, phải xác định tài liệu nào cần số hóa, tài liệu nào cần chỉnh lý, tài liệu nào cần lưu trữ.

Thứ ba là đột phá về hạ tầng. Để kết nối trên môi trường số phải có sự kết nối, tốc độ tốt, có hệ thống lưu trữ, tính toán nhanh, hiệu quả, an toàn, có các thiết bị đầu cuối.

Thứ tư là các nền tảng số này cần được đưa vào hoạt động, khai thác. Điều này đòi hỏi không chỉ các doanh nghiệp chuyển đổi số mà còn cần sự tham gia tích cực của người đứng đầu, các cán bộ nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị đó.

Thứ năm là phải bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, bảo đảm không bị rò rỉ, thất thoát, lấy cắp thông tin.

Cuối cùng là vấn đề con người, khi giao diện trên môi trường số đã được thiết kế thân thiện thì bộ phận các công chức, viên chức cần nâng cao nhận thức đối với công tác chuyển đổi số.

Về tăng trưởng, trong năm nay, Viettel đặt mục tiêu tối thiểu vượt qua 8%, phấn đấu tăng trưởng 2 con số, điều này đòi hỏi Tập đoàn phải phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã được giao.

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ cao, Nghị quyết 57 đã có nhiều cơ chế, nguồn tiền, chiến lược, cơ chế mua sắm thiết bị, Nhà nước đã kiến tạo, Tập đoàn sẽ đặt ra mục tiêu cao hơn thì mới đáp ứng được mong mỏi của Đảng, Nhà nước.

Về kiến nghị, chúng tôi mong sớm thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ hai là mong muốn sau các văn kiện được ký kết, chúng ta phải theo dõi để kết nối các doanh nghiệp với nhau.