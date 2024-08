Chủ tịch vừa bị bắt, Dược Bảo Châu làm ăn ra sao?

Ngày 24/8 vừa qua, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng bà Nguyễn Lan Hương (51 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Bà Nguyễn Lan Hương bị cáo buộc lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp và cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn để tiến hành thành lập nhiều "công ty ma".

Theo Công an tỉnh Hà Giang, Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu sử dụng các công ty này vào việc thiết lập hợp đồng kinh tế không có thật, đồng thời phát hành hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp nhằm hợp thức nguyên liệu, hàng hóa đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Tập đoàn.

Lực lượng chức năng khám xét trụ sở làm việc của Tập đoàn Dược Bảo Châu. Ảnh: Công an Hà Giang

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang xác định, bà Nguyễn Lan Hương thực hiện những hành vi trên với mục đích tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Cụ thể, trong hai năm 2022 và 2023, bà Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp, với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Dược Bảo Châu có kết quả kinh doanh thế nào?

Tập đoàn Dược Bảo Châu được thành lập từ năm 2014.

CTCP Xuất nhập khẩu Dược Bảo Châu, tiền thân của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu được thành lập từ năm 2014. Vào năm 2018, công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu và tiến hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có một nhà sản xuất với quy mô hơn 60.000 m2 để tiến hành sơ chế dược liệu, sản xuất mỹ phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, sản xuất và buôn bán đồ uống không cồn, có cồn, nước khoáng....

Theo số liệu kết quả kinh doanh mới nhất đến quý IV/2023, Dược Bảo Châu trắng doanh thu nhưng vì giá vốn hàng bán vẫn ghi nhận 6 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước đó, nên doanh nghiệp này lỗ gộp 6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 22 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ thêm các chi phí, Dược Bảo Châu lỗ sau thuế 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 11 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Dược Bảo Châu có doanh thu chỉ 65 tỷ đồng, giảm 83% so với năm 2022 và lỗ sau thuế là 49 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch được đề ra từ ĐHĐCĐ 2023, Dược Bảo Châu chỉ thực hiện được hơn 14% mục tiêu doanh thu.

Trước đó, từ năm 2018 – 2022, Dược Bảo Châu có doanh thu duy trì trong khoảng từ 220 – 380 tỷ đồng và có lãi ròng đều đặn dao động từ 24 – 70 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng có mức lãi cao nhất đạt hơn 70 tỷ đồng vào năm 2019.

Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Dược Bảo Châu ở mức 647 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong cơ cấu tài sản, doanh nghiệp này chỉ còn giữ 266 triệu đồng tiền mặt, giảm rất nhiều so với thời điểm đầu năm. Cũng tại thời điểm trên, hàng tồn kho của Dược Bảo Châu là 160 tỷ đồng, tăng 18,5% so với hồi đầu năm ngoái (135 tỷ đồng).

Ngoài ra, tổng nợ phải trả tăng từ 234 tỷ đồng lên 271 tỷ đồng chỉ sau một năm, Trong số đó, chiếm phần lớn là nợ phải trả, với 259,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, Dược Bảo Châu vẫn còn hơn 156 tỷ đồng tiền lãi sau thuế chưa phân phối, tức là giảm 50 tỷ đồng sau một năm.

Dược Bảo Châu là doanh nghiệp chưa đại chúng (chưa lên sàn). Trước đó, doanh nghiệp này từng có kế hoạch lên sàn chứng khoán TP HCM nhưng bất thành.

Cụ thể, vào ngày 13/3/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) cho biết. đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết 21,5 triệu cổ phiếu Dược Bảo Châu, tương ứng vốn điều lệ là 215 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 31/8/2023, Dược Bảo Châu lại có văn bản xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết. Lý do xin rút hồ sơ của Dược Bảo Châu là do tình hình thị trường chứng khoán hiện tại chưa phù hợp với việc niêm yết cổ phiếu; đồng thời tập đoàn cũng cần thêm thời gian để rà soát và kiện toàn hồ sơ theo yêu cầu.

Ngày 29/9/2022, Dược Bảo Châu cũng từng nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE. Nhưng đến ngày 13/12/2022, HOSE thông báo dừng xem xét hồ sơ do sau gần 3 tháng doanh nghiệp đăng ký, cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh cũng như các tài liệu phát sinh theo yêu cầu.

Trước đó nữa, Dược Bảo Châu từng bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xử phạt 350 triệu đồng vì đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN từ ngày 18/6/2019 nhưng lại chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.