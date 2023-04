Chủ trường gà khủng ở TP HCM khai chi tiền tỉ cho người chống lưng

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Minh Thành khai được các cán bộ công an hiện đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM; Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 6; Công an các phường 1, 2, 3, quận 6, tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra và báo cáo về hoạt động sòng bạc nhờ vào quan hệ tiền, quà.

Tuy nhiên, cơ quan điều xác định chưa thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ vật chất nào khác để xác định các cán bộ, chiến sĩ công an có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Thành. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục xác minh nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.