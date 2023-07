Chủ Up Coworking Space bị đối tác thi công nội thất yêu cầu mở thủ tục phá sản

CTCP Nội Thất Cơ Bản (công ty ADP) đã có đơn gửi Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm vào tháng 3/2023, yêu cầu CTCP Phát Triển UP (công ty UP) mở thủ tục phá sản. Lý do, công ty UP có khoản nợ (không có đảm bảo) đến hạn mà không thanh toán cho công ty ADP.

Văn bản gửi lên toà cho biết, theo thỏa thuận giải quyết công nợ ký ngày 3/2/2021, công ty UP đã quá hạn tất cả các đợt thanh toán như đã thỏa thuận với công ty ADP. Trong đó bao gồm số tiền công nợ tính đến ngày 31/12/2020 mà UP phải thanh toán cho ADP là 23 tỷ đồng. Ngoài ra còn khoản bồi thường UP phải thanh toán vì đã quá hạn tất cả các đợt thanh toán theo thỏa thuận giải quyết công nợ với số tiền là 10 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền UP nợ ADP là 32 tỷ đồng. 

Trước đây, ADP và UP đã ký kết các hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận để ADP thực hiện tho công nội thất cho UP. ADP đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thi công nội thất theo các công trình được chỉ định trong 16 hợp đồng. 

Đến ngày 3/2/2021, ADP và UP đã ký với nhau thỏa thuận giải quyết công nợ trong 16 hợp đồng nói trên và các bản liên quan nhằm tính toán tổng công nợ còn lại theo hai phương án. Phương án 1 là UP sẽ thanh toán toàn bộ công nợ trong năm 2021 với số tiền là 20 tỷ đồng. 

Phương án hai, nếu thanh toán sau ngày 31/12/2021 thì UP sẽ thanh toán tổng cộng 23 tỷ đồng chia nhỏ ra 4 quý liên tiếp. Trong trường hợp UP không thực hiện đúng thời hạn của hai phương án trên, họ sẽ phải bồi thường thêm 10 tỷ đồng. 

Vào cuối tháng 12/2021, UP mới thanh toán cho ADP 1 tỷ đồng. Như vậy UP đã vi phạm các điều khoản hợp đồng và phải trả cho ADP 32 tỷ đồng. 

Theo tìm hiểu, UP được sáng lập vào năm 2015 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông sáng lập là ông Phan Minh Tuấn (50%), ông Đỗ Hoài Nam – một chuyên gia công nghệ đầu tư tại Mỹ (30%) và bà Phan Diệu Loan (20%). Doanh nghiệp này kinh doanh cho thuê văn phòng làm việc với những tên gọi như UPGen (Up Coworking Space).

Sau một số lần tăng vốn, đến năm 2018, công ty đạt 175 tỷ đồng vốn điều lệ, do UP COWORKING PTE LTD (Singapore) nắm 99,9% do bà Phan Diệu Loan là người đại diện uỷ quyền. Ông Phan Minh Tuấn vẫn là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật cho đến nay.



Các văn phòng này đều được đặt ở các vị trí trung tâm của thành phố như UP Bamboo Tower, Tầng 8, 9, 10, 14, 15 Tháp 2 FLC Twin Towers, UP Lương Yên – Tầng 8 – Hanoi Creative City Building, UP Keangnam, Tầng 43 – Keangnam Hanoi Landmark Tower, Up Peakview Tower – Tầng 11, 12 tòa nhà Peakview, UP Bách Khoa HCM, UP Cộng Hòa Commercial Complex, UP Deutsches Haus, UP Five Star Tower, UP Le Meridien Saigon, UP Saigon Paragon, UP President Place, UP Viettel Complex Building…