Sở hữu 6 giàn khoan tìm kiếm các 'kho báu' nghìn tỷ, doanh nghiệp khoan lớn nhất Việt Nam trung bình mỗi ngày lãi 1,5 tỷ

Ngày 17/5, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc về chiến lược/kế hoạch phát triển trung, dài hạn và thực hiện kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã CK: PVD).

Báo cáo tại buổi họp, ông Nguyễn Xuân Cường - Tổng Giám đốc PV Drilling cho biết hiện tất cả các giàn sở hữu đã có hợp đồng dài hạn ở nước ngoài, PV Driling đang tích cực đầu tư và thuê thêm giàn khoan; song song, tăng cường quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính, ... Đồng thời, PV Drilling tập trung vào dịch vụ kỹ thuật cao, nâng cấp các giàn khoan để tăng tính cạnh tranh…



Về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm của PV Drilling, doanh thu ước thực hiện 2.436 tỷ đồng (tăng 20% so với KH), LNTT ước thực hiện 279 tỷ đồng (tăng 97% so với KH) và LNST ước thực hiện 190 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, doanh thu Công ty mẹ tăng 17% so với KH và lợi nhuận trước thuế tăng 102% so với KH. Về kế hoạch cho cả năm, PV Drilling đang kiểm soát tốt so với kế hoạch quản trị, kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 8.005 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 so với kế hoạch 5 năm Tập đoàn duyệt, PV Drilling đang triển khai tốt, đảm bảo mục tiêu và tự tin hoàn thành kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM), được thành lập ngày 26/11/2001 trên cơ sở nhận chuyển giao các nguồn lực từ Xí nghiệp Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Biển (PTSC Offshore) thuộc Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC). PV Drilling hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật về khoan và giếng khoan, dịch vụ cung ứng nhân lực trong lĩnh vực khoan và giếng khoan dầu khí (ngoài khơi lẫn trên đất liền).

PV Drilling sở hữu 6 giàn khoan bao gồm 4 giàn khoan tự nâng (jack up), 1 giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) và 1 giàn khoan đất liền (land rig). Công ty hiện đang nắm giữ khoảng 70% thị phần khoan tại Việt Nam. Năm 2023, PV Drilling chủ yếu hoạt động tại các thị trường nước ngoài như Algeria (giàn land rig), Thái Lan, Malaysia và Indonesia (giàn jack up), Brunei (giàn TAD).

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 17/5, cổ phiếu PVD có giá 32.600 đồng/cp, tăng 15% kể từ đầu năm.