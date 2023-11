Chưa kịp thanh toán cổ tức đợt 1, Hữu Nghị (HNF) tiếp tục chốt danh sách trả cổ tức đợt 2, tổng cộng hơn 150 tỷ sắp về túi cổ đông trong tháng cuối năm

Ngày 8/12 tới đây, CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (mã HNF) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng.

Với hơn 31 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HNF sẽ cần chi khoảng 78 tỷ đồng thanh toán cổ tức cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến vào 26/12/2023.

Trước đó, ngày 24/11, công ty vừa chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt cũng với tỷ lệ 25% (2.500 đồng/cp), thời gian chi trả dự kiến vào 11/12/2023. Như vậy cổ tức đợt 1 chưa về túi, cổ đông HNF đã rục rịch được nhận tiếp cổ tức đợt 2, tổng tỷ lệ hai đợt là 50% - bằng với kế hoạch cổ tức đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên.

Về tình hình kinh doanh, công ty vừa có năm 2022 khởi sắc. Doanh thu và lợi nhuận đều lập kỷ lục với lần lượt 1.954 tỷ, tăng 22% và 118 tỷ, tăng 320% so với cùng kỳ năm trước. Sang tới 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần đạt 1.228 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng, giảm 69% so với thực hiện năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên 28/11, thị giá HNF đạt 24.300 đồng/cp, tăng 23% so với đầu năm 2023.