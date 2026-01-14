Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa thấy "quái vật thể hình" nào sở hữu visual điển trai, body đẹp đến thế

14-01-2026

Nam thần thể hình 5 lần lên ngôi vô địch thế giới.

Trong thế giới thể hình hiện đại, Chris Bumstead (CBum) là cái tên hiếm hoi đạt đến vị thế biểu tượng toàn cầu khi vừa sở hữu gương mặt điển trai như người mẫu, vừa có body cuồn cuộn đạt chuẩn thẩm mỹ hoàn hảo.

Sinh năm 1995 tại Canada, Bumstead bước lên đỉnh cao với 5 chức vô địch Mr. Olympia Classic Physique liên tiếp (2019–2023), thành tích đưa anh trở thành VĐV vĩ đại nhất lịch sử hạng mục thể hình cổ điển.

Chris Bumstead sở hữu thể hình hoàn hảo (Ảnh: FBNV)

Anh đã 5 chức vô địch Mr. Olympia (Ảnh: Getty)

Chris Bumstead sở hữu lượng fan lớn (Ảnh: Getty)

Điểm khiến Chris Bumstead khác biệt không nằm ở kích thước “khủng” kiểu bodybuilding truyền thống, mà ở tỷ lệ cơ thể gần như tuyệt đối với vai rộng, lưng chữ V sâu, vòng eo nhỏ hiếm có và cơ bụng sắc nét như tượng điêu khắc Hy Lạp. Đó là chuẩn mực mà giới chuyên môn gọi là “Classic Aesthetic”, đẹp, cân đối và vượt thời gian.

Không chỉ body, gương mặt thư sinh, nam tính và ánh mắt điềm tĩnh giúp CBum trở thành “crush quốc dân” của hàng triệu fan nữ, đồng thời vẫn được fan nam tôn vinh như hình mẫu lý tưởng của thể hình hiện đại. Anh là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội và có sức ảnh hưởng vượt xa khuôn khổ một VĐV thể hình.

