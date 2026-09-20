Chưa từng có: Nhà ga sân bay ở Việt Nam mang hình 'đại bàng biển', chuyên đón các VVIP thế giới

Giữa khuôn viên rộng hơn 5 ha tại đảo ngọc, nhà ga VIP phục vụ các đoàn nguyên thủ APEC 2027 đang thành hình với kiến trúc mô phỏng cá đại bàng biển vút bay. Đạt trên 80% khối lượng phần thô, công trình bước vào giai đoạn nước rút để kịp về đích vào tháng 3/2027.

"Đại bàng biển" bằng thép thành hình giữa đảo ngọc

Ghi nhận tại công trường Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc những ngày cuối tháng 8 - đầu tháng 9, từ góc nhìn trên cao, đường nét kiến trúc của nhà ga VIP đã hiển hiện rõ nét: hai sải cánh mái bằng thép vươn rộng sang hai bên, phần sống lưng uốn cong mềm mại rồi thoải dần về phía đuôi. Công trình mang vóc dáng của một chú cá đại bàng biển khổng lồ đang sải cánh giữa không gian 5,3 ha, sẵn sàng đón các chuyên cơ quốc tế.

Đây là công trình điểm nhấn thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với quy mô tổng thể hơn 1.050 ha do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Dự án hướng tới mục tiêu nâng công suất sân bay lên khoảng 20 - 24 triệu hành khách mỗi năm, kịp thời phục vụ sự kiện ngoại giao quy mô lớn nhất năm 2027: Tuần lễ Cấp cao APEC.

Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, tiến độ phần thô của nhà ga VIP hiện đạt hơn 80%, riêng kết cấu thép mái đã hoàn thành trên 90%. Công tác xây, trát tường dự kiến cơ bản xong trong tháng 10/2026.

"Dự kiến toàn bộ phần mái sẽ hoàn tất trong tháng 9/2026. Đến tháng 3/2027, công trình sẽ hoàn thiện đồng bộ từ nội thất, hệ thống kỹ thuật đến lắp đặt thiết bị vận hành, bảo đảm tuyệt đối mốc về đích trước thềm Hội nghị APEC 2027", ông Khoa khẳng định.

Vượt nắng gió đại dương bám sát "đường găng"

Để giữ vững tiến độ cam kết, đại công trường duy trì quân số thường trực 400 - 500 nhân sự mỗi ngày. Các nhà thầu bố trí thi công xoay ca liên tục 24/7, tổ chức các mũi lắp dựng chạy song song để nhịp độ không bị gián đoạn.

Đặc thù công trường sát mép biển đảo đối mặt với thời tiết khắc nghiệt: nắng gắt, gió giật mạnh và độ ẩm cao liên tục thử thách sức bền vật liệu cùng thể lực của kỹ sư, công nhân. Toàn bộ kế hoạch điều phối thiết bị, cẩu nâng và ca kíp làm việc trên cao đều được hiệu chỉnh linh hoạt theo từng ngày với quy chuẩn an toàn lao động nghiêm ngặt nhất.

Hậu thuẫn cho guồng quay không ngừng nghỉ trên công trường là điểm tựa tài chính từ Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB). Đơn vị này tài trợ vốn trực tiếp cho các tổng thầu, nhà thầu, đồng thời cung ứng giải pháp trọn gói từ bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) đến bao thanh toán, giúp các đơn vị thi công giải phóng dòng tiền và chủ động chuỗi cung ứng vật tư.

Bản giao hưởng giữa đại dương và hồn Việt

Ý tưởng thiết kế độc bản này được chấp bút bởi kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti – tác giả của công trình Cầu Hôn, biểu tượng du lịch nổi tiếng của Phú Quốc. Với nhà ga VIP, ông chọn hình tượng cá đại bàng biển (loài cá đuối lớn có vây rộng như đôi cánh vút bay), đại diện cho sức sống kiên cường và khát vọng vươn khơi của đại dương.

Toàn bộ công trình theo đuổi hình khối hữu cơ tự do, triệt tiêu các góc cạnh thô cứng và tính đối xứng khuôn mẫu. Đứng dưới mái đón, du khách không thấy một diện tường bê tông nặng nề mà như đang chiêm ngưỡng một cánh vây khổng lồ mở rộng đón gió.

Nếu lớp vỏ kiến trúc bên ngoài mang âm hưởng tự do của biển khơi thì không gian bên trong lại đan cài sâu sắc bản sắc bản địa. Cảnh quan ngoại vi do EDSA (Mỹ) tư vấn, khéo léo đưa hình tượng hồ tiêu, ngọc trai, vỏ ốc và thùng gỗ ủ nước mắm Phú Quốc vào chất liệu trang trí.

Không gian nội thất do Aedas Interiors (Singapore) đảm nhiệm, dẫn dắt quan khách vào hải trình ánh sáng biến chuyển từ mặt nước lấp lánh xuống độ sâu đại dương. Đích đến của hành trình trải thảm đỏ đón các nguyên thủ chính là sảnh đón trung tâm, nơi hệ thống mái và cột thông tầng tái hiện tinh thần không gian đình làng truyền thống qua lăng kính vật liệu đương đại — tạo ấn tượng thị giác đầu tiên về một Việt Nam hiếu khách, đậm đà cội nguồn nhưng không ngừng hội nhập.

Quy trình "không chạm" phục vụ lịch trình nguyên thủ

Nghi thức đón tiếp tại nhà ga VIP được thiết kế trang trọng tối đa nhưng đồng thời tối ưu hóa thời gian theo chuẩn ngoại giao quốc tế, nơi mỗi lịch trình của các vị nguyên thủ đều được tính toán tới từng phút.

Công trình tích hợp toàn diện công nghệ sinh trắc học và thủ tục hàng không "không chạm". Dữ liệu hộ chiếu, thẻ đại biểu được xử lý trước qua cơ chế phối hợp số với các cơ quan an ninh và ngoại giao, cắt giảm tối đa thời gian chờ đợi tại cửa kiểm soát mà vẫn duy trì hàng rào an ninh tuyệt đối. Bên cạnh đó, nhà ga còn bố trí các phòng nghỉ khép kín, tiện nghi đạt tiêu chuẩn ngoại giao dành riêng cho lãnh đạo cấp cao trong thời gian chờ cất cánh.

Dưới sự tư vấn quản trị từ Changi Airports International hướng tới mô hình "sân bay điểm đến", nhà ga VIP Phú Quốc không chỉ là cửa ngõ đón tiếp các nguyên thủ thế giới tại APEC 2027, mà sẽ trở thành một biểu tượng kiến trúc mới, ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của hạ tầng hàng không Việt Nam trên bản đồ quốc tế.