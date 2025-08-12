Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng

12-08-2025 - 20:47 PM | Doanh nghiệp

Dự kiến trong ngày 19/8, sẽ có 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình, với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Chiều 12/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025 về công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện quan trọng này.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 11/8, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng- Ảnh 1.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự kiến lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19/8; với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị ngày càng có kinh nghiệm của các cơ quan liên quan.

Gợi mở, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh việc tổ chức sự kiện nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, tích cực triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định; làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này; lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện; bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Chưa từng có: Trên 250 đại dự án sẽ cùng khởi công vào ngày 19/8, tổng quy mô 1,26 triệu tỷ đồng- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


