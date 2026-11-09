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Chưa từng có trong lịch sử: Siêu đô thị rộng hơn 9.170 ha do Vingroup đầu tư tại thành phố giàu nhất miền Bắc dự kiến tăng vốn lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng

| | Bất động sản

Vinhomes vừa điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội từ 925.651 tỷ đồng lên hơn 1,2 triệu tỷ đồng.

HĐQT CTCP Vinhomes (mã: VHM) vừa thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên dự án cũ là Khu đô thị thể thao Olympic).﻿

Cụ thể, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được điều chỉnh từ khoảng 925.651 tỷ đồng, theo nghị quyết ngày 18/3/2026, lên 1.225.011 tỷ đồng. Như vậy, mức vốn dự kiến tăng thêm gần 299.360 tỷ đồng, tương đương hơn 32% so với phương án trước đó.

Doanh nghiệp cho biết tổng vốn đầu tư chính thức sẽ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Về cơ cấu nguồn vốn, phương án huy động không thay đổi. Theo đó, vốn chủ sở hữu của liên danh nhà đầu tư tối thiểu bằng 15% tổng vốn đầu tư dự án, trong đó Vinhomes góp 35% vốn chủ sở hữu. Phần vốn huy động tối đa chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.171ha, trải rộng trên địa bàn 11 phường, xã gồm Thanh Liệt, Chương Dương, Dân Hòa, Đại Thanh, Hồng Vân, Nam Phù, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thanh Oai, Thường Phúc và Thường Tín.

Dự án được định hướng trở thành địa điểm chính, phối hợp với các khu liên hợp thể thao khác để tổ chức những sự kiện thể thao quy mô châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic. Bên cạnh các công trình thể thao, quy hoạch còn bố trí khu nhà ở, thương mại dịch vụ và hệ thống hạ tầng xã hội.

Điểm nhấn của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích khoảng 73,3ha và sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, với hệ thống mái che có khả năng đóng, mở tự động. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới. Theo báo cáo tiến độ tháng 10/2026, khối lượng thi công sân vận động đạt khoảng 60%.

Ngoài sân vận động chính, hệ thống công trình thể thao của dự án còn có sân vận động Olympic phục vụ thi đấu điền kinh; Hanoi Sport Arena với sức chứa 12.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước Aquatic Center có sức chứa 10.000 chỗ; cùng nhà thi đấu xe đạp lòng chảo với quy mô khoảng 4.000-5.000 người.

Quy hoạch cũng dành không gian cho 2 sân golf 18 hố và công viên tennis, pickleball, padel rộng hơn 40ha, dự kiến bố trí khoảng 300 sân. Bên cạnh đó là hệ thống đường đạp xe trên nhiều dạng địa hình, phục vụ thi đấu chuyên nghiệp, tập luyện và tham quan.

Theo kế hoạch, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội phấn đấu cơ bản hoàn thành vào quý I/2030 và hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2030.

Thế Anh

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