Chuẩn bị triển khai Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang tiếp, làm việc với Đoàn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang làm trưởng đoàn và Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến làm việc với tỉnh An Giang để trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị thực hiện Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thu Thảo)

Trong giai đoạn từ 2022 - 2025, ở Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều dự án lớn trong khu vực được triển khai đồng bộ, như: Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (188,2 km); Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (27,4 km); Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh (26,5 km),... Nhu cầu nguồn cát để thi công 400 km đường cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 39 triệu m3 cát dẫn đến nguy cơ thiếu vật liệu, đặc biệt là vật liệu cát đắp nền đường.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dài trên 188 km, đi qua địa bàn 4 tỉnh/ thành phố: An Giang; Cần Thơ; Hậu Giang và Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 44.700 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027.

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gồm 4 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 trên địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, dài hơn 57 km, tổng mức đầu tư 13.800 tỷ đồng; dự án thành phần 2 thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, chiều dài hơn 37 km, tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng; dự án thành phần 3 thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, dài khoảng 37 km, tổng mức đầu tư hơn 9.900 tỷ đồng; dự án thành phần 4 trên địa bàn 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, dài 57 km, tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 3 địa phương đã thông tin cho nhau về nhu cầu nguồn vật liệu để chuẩn bị các bước phục vụ khởi công Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Lãnh đạo 3 địa phương đều nhấn mạnh, Dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là dự án trọng điểm quốc gia và của vùng. Trên tinh thần đó, lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng để phối hợp, tập trung thực hiện nhằm chuẩn bị tốt nhất các bước để khởi công dự án theo đúng chỉ đạo của Trung ương.

Một số hình ảnh đại diện lãnh đạo 3 địa phương đã thông tin tại buổi làm việc:

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Thảo)

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thu Thảo)