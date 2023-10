Chuẩn mực mới về phong cách sống và đầu tư tại Hải Phòng

Chuẩn mực căn hộ Hàn Quốc là gì?

Cùng với nhịp tăng trưởng kinh tế là mức sống tăng cao, cư dân chung cư cũng tự đặt tiêu chuẩn cao về lối sống và hành xử cho chính mình và hàng xóm. Đó phải là một môi trường an toàn, lành mạnh và lý thú cho trẻ em phát triển; phải là một nơi cộng đồng được hỗ trợ để kiến tạo lối sống năng động, tươi vui và thân thiện. Chính những tiêu chuẩn sống cao này đã đắp bồi một nét văn hóa chung cư riêng, góp phần tạo nên một bảng màu êm dịu trong bản sắc văn hóa của chính quốc gia này, không kém gì làn sóng Hallyu đang chiếm lĩnh toàn cầu khởi đầu từ âm nhạc, thời trang và phim ảnh.

Người Hàn Quốc đã và đang "xuất khẩu" công nghệ chung cư cùng văn hóa này sang các nước lân cận, trong đó Việt Nam. Có thể dễ dàng tìm thấy nét văn hóa này trong khu căn hộ cao cấp của Hàn Quốc tại Việt Nam như Star Lake City, Keangnam Landmark 72, Lotte Tower (Hà Nội), The Dragon Castle (Hạ Long, Quảng Ninh) và Gem Park (Hải Phòng)…

Khu căn hộ với phong cách sống Hi LIFE cho chuyên gia quốc tế tại Hải Phòng

Gem Park là một khu chung cư cao cấp mới xuất hiện tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng do nhà phát triển bất động sản đến từ Hàn Quốc - N.H.O làm chủ đầu tư. Dự án có 4 block chung cư với 2 tòa cao 21 tầng và 2 tòa cao 36 tầng, sở hữu công viên nội khu xanh mát lên đến 1 ha và tầm nhìn lãng mạn do nằm giữa hai con sông Cấm và sông Rế.

Nguồn: N.H.O

Với lối thiết kế chung cư đặc thù vốn là thế mạnh của xứ sở kim chi, Gem Park là một khu dân cư biệt lập, hiện đại với tất cả tiện ích cần thiết cho cuộc sống hiện đại, năng động nhưng lại rất thanh bình. Gem Park đem đến cho Hải Phòng một hơi thở mới về phong cách sống mang tên Hi LIFE. Hi là lời chào trong tiếng Anh thể hiện sự thân thiện, hài hòa và lối sống hiện đại của cộng đồng tri thức. Hi còn là cách đọc và viết tắt của "High" với hàm nghĩa là một không gian sống với giá trị cao và chất lượng sống hàng đầu. Cụ thể, cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống với Hi MEET (gặp gỡ và kết nối với những người hàng xóm đồng điệu về tư duy và lối sống); Hi THINK (một không gian làm việc, học tập và phát triển cá nhân linh hoạt, đầy đủ tiện nghi phục vụ cho tất cả các nhu cầu công việc từ cá nhân, họp nhóm đến hội họp doanh nghiệp); Hi PLAY (hoạt động thể chất đỉnh cao như tennis, yoga, bơi lội, chạy bộ… sẽ được kiến tạo tại Gem Park để mỗi thành viên trong gia đình nâng cao sức khỏe dựa vào nhu cầu và sức khỏe cá nhân); Hi FUN (không gian dành cho cộng đồng như quảng trường, phòng tổ chức tiệc, sân chơi, picnic, BBQ… được thiết kế hài hòa để mang đến phút giây tận hưởng cho cư dân); Hi SERVICE (dịch vụ quản lý vận hành chuẩn Hàn).

Nguồn: N.H.O

Đặc biệt hơn, do am hiểu lối sống của các gia đình Á châu đa thế hệ trong thời đại toàn cầu hóa, chuỗi tiện ích cùng nội thất, cảnh quan, ánh sáng… ở Gem Park được thiết kế đồng bộ theo trải nghiệm của người dùng, khiến cho mỗi thành viên gia đình đều được đáp ứng từ những nhu cầu dù nhỏ nhất.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và thành phố Hải Phòng đã có những bước tiến lớn, kéo theo làn sóng nhập cư của tầng lớp chuyên gia nước ngoài. Một môi trường sống xanh sạch, chỉ cần 5 phút để tiếp cận mọi tiện ích và 10 phút kết nối đến công sở, khu hành chính trung tâm và 25 phút tới sân bay là điều họ cần và mong muốn được hưởng thụ. Thành phố Cảng vốn có nền văn hóa bản địa đậm nét đang cần nhiều hơn nữa những khu dân cư được thiết kế theo xu hướng mới, để đa dạng hóa bản sắc của chính mình và đáp ứng nhu cầu của tầng lớp ưu tú cũng như các chuyên gia nước ngoài.

Với sự góp sức của những tên tuổi trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, quản lý dự án và vận hành đến từ Hàn Quốc: NHO (đầu tư và phát triển) – Handong (xây dựng) – ADU (thiết kế kiến trúc) – SYPM (quản lý dự án) – Alpha Plus (quản lý vận hành), Gem Park hứa hẹn sẽ là lựa chọn xứng tầm của cộng đồng tinh hoa, cũng là điểm lưu trú yêu thích của các chuyên gia quốc tế.

