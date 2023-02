Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Kế hoạch Tài chính chủ động

Giải pháp mới được thiết kế với các tính năng ưu việt nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân Việt Nam cả về việc lập kế hoạch quản lý rủi ro hiệu quả và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính nhằm gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững.



Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: "Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính chủ động ra đời góp phần đa dạng hóa danh mục giải pháp tài chính dành cho Khách hàng của Chubb Life Việt Nam. Khách hàng không chỉ có được tấm lá chắn toàn diện, bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro không báo trước, mà còn có cơ hội hoàn thiện kế hoạch tài chính dài hạn khi tham gia đầu tư vào các quỹ đầu tư chuyên nghiệp giúp tối ưu hóa tỷ suất sinh lợi."

Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị - Kế hoạch Tài chính chủ động kế thừa các tính năng bảo vệ ưu việt của những sản phẩm bảo hiểm đã được Chubb Life Việt Nam giới thiệu ra thị trường, giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ đa dạng của khách hàng với 3 gói quyền lợi: quyền lợi 65, quyền lợi 80 và quyền lợi 99. Ngoài ra, với bộ Sản phẩm Bảo hiểm Bổ trợ được thiết kế đi kèm với sản phẩm này, khách hàng có thể bảo vệ bản thân và gia đình thêm toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh nan y, hay điều trị y tế.



Ở khía cạnh đầu tư, «Kế hoạch Tài chính chủ động» mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng tài sản với tỷ suất sinh lời tiềm năng trong dài hạn. Sản phẩm này có đặc tính linh hoạt giúp khách hàng có thể chủ động lựa chọn tỷ lệ đầu tư phù hợp với kỳ vọng và khẩu vị rủi ro của mình thông qua 3 quỹ: quỹ bền vững, quỹ cân bằng, quỹ tăng trưởng với chiến lược đầu tư từ thận trọng đến mạo hiểm, đồng thời dễ dàng thay đổi tỷ lệ đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào phù hợp với sự vận động của thị trường tài chính. Danh mục đầu tư sẽ được quản lý bởi các chuyên gia của quỹ đầu tư dày dặn kinh nghiệm và uy tín trên thị trường đến từ VinaCapital với phí quản lý quỹ cạnh tranh.

Bên cạnh đó, đặc tính linh hoạt của sản phẩm còn được thể hiện rõ nét ở việc khách hàng được quyền chủ động lựa chọn mức phí đầu tư thêm phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình.



Không những thế, khách hàng còn có cơ hội gia tăng tài sản với các khoản chi trả hấp dẫn của quyền lợi duy trì hợp đồng và quyền lợi tuổi vàng.

"Các giải pháp bảo hiểm của Chubb Life Việt Nam được xây dựng theo tôn chỉ đáp ứng từng nhu cầu riêng và đa dạng của khách hàng. Việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị một lần nữa khẳng định Chubb Life Việt Nam không ngừng phát triển, nắm bắt nhu cầu thay đổi của khách hàng, xã hội và đem đến các giải pháp bảo vệ đa dạng hợp lý, hợp thời" - ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ thêm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập tại:

https://www.chubb.com/vn-vn/personal/premier-variable-universal-life.html

hoặc: https://ecard.baohiemchubblife.vn/ChubbLifeVietnam/san-pham/san-pham-theo-giai-doan-cuoc-song-1/lap-ke-hoach-cho-tuong-lai/ke-hoach-tai-chinh-chu-dong