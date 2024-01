Chùm ảnh: Lạnh giá tàn khốc càn quét nước Mỹ, băng tuyết phủ trắng xóa khiến gần 90 người thiệt mạng

Tuần qua, nhiều khu vực tại nước Mỹ đã phải hứng chịu những cơn bão mùa đông dữ dội, với tuyết bao phủ khắp nơi và nhiệt độ thấp dưới mức đóng băng. Theo thống kê của truyền thông Mỹ, tính đến thời điểm sáng ngày 21/01,đã có ít nhất 89 người đã thiệt mạng do thời tiết khắc nghiệt. Trong đó, có 25 người thiệt mạng tại bang Tennessee thuộc miền trung nam nước Mỹ và 16 người chết tại bang Oregon, những ca tử vong khác được báo cáo ở các khu vực như Illinois, Pennsylvania, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York, New Jersey,..

Không chỉ gây thiệt hại về người, bão mùa đông kinh hoàng này còn khiến hàng chục ngàn người tại Mỹ phải sống trong cảnh mất điện, các chuyến bay bị hủy và đường phố bao phủ bởi tuyết trắng lạnh giá.

Theo dự đoán của các chuyên gia, thời tiết băng giá và gió giật dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất cho đến đầu tuần này. Vào thời điểm giữa tuần, băng tuyết dự kiến sẽ tan khi thời tiết ấm lên nhưng các nhà khí tượng học cảnh báo rằng không khí ấm áp và những trận mưa rất có thể dẫn đến lũ quét ở một số khu vực ở Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy khu vực Milwaukee, Wisconsin, Hoa Kỳ bao phủ bởi tuyết trắng

Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời đại trong thời tiết lạnh giá ở Thành phố New York

Các thác nước đóng băng trước giá lạnh tạo nên một cảnh tượng như cổ tích tại Paterson, New Jersey

Mọi người bất chấp nhiệt độ lạnh giá và lối đi trơn trượt để đến thăm những hàng cây, ghế dài và cột đèn phủ đầy băng

Tuyết phủ đầy khán đài tại Sân vận động Highmark trước trận đấu giữa Pittsburgh Steelers và Buffalo Bills khiến cho các cổ động viên phải tham gia dọn dẹp

Một công nhân đóng băng râu trong khi dọn tuyết khỏi Sân vận động Highmark ở Orchard Park, New York

Người dân nỗ lực dọn tuyết để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông di chuyển

Nguồn: Reuters, CBS News,...