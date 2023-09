Chùm ảnh: New York hoa lệ ngập thành sông, tạo nên cảnh tượng chưa từng thấy sau trận mưa lịch sử

Sáng 29/09 (giờ địa phương), thành phố New York đã phải hứng chịu một trận mưa như trút nước, gây ra lũ quét nguy hiểm và khiến khu vực ba bang rơi vào cảnh ngập lụt kinh hoàng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trận mưa lũ lịch sử này là do hoàn lưu của cơn bão nhiệt đới Ophelia đổ bộ vào khu vực này vào hôm 28/09. Trước tình huống khẩn cấp này, Thống đốc Kathy Hochul cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các khu vực như Thành phố New York, Long Island, Thung lũng Hudson và yêu cầu người dân chú ý đảm bảo an toàn và không đi vào những nơi ngập sâu.

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do mưa lớn tại New York (Nguồn: X)

Bên cạnh việc kêu gọi người dân không ra ngoài, giao thông tại đây cũng gần như bị tê liệt khi nhiều sân bay như JFK, La Guardia hay các ga tàu điện ngầm và hàng loạt phương tiện công cộng đều buộc phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu

"Nếu bạn đang ở nhà, hãy ở yên trong nhà. Nếu bạn đang ở nơi làm việc hoặc trường học, hãy trú ẩn tại chỗ ngay bây giờ. Một số tàu điện ngầm của chúng tôi bị ngập lụt và việc di chuyển quanh thành phố là vô cùng khó khăn". - ông Eric Adams, Thị trưởng Thành phố New York khuyến cáo.

Người dân được khuyến cáo ở trong nhà do tình trạng thời tiết nguy hiểm

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, nhiều con đường, tuyến phố tại trung tâm thành phố đã biến thành sông với lượng nước dâng cao. Thậm chí có thời điểm, dòng nước ngập còn chảy xiết tạo thành lốc xoáy nước đặc biệt nguy hiểm.

Các con đường chính của Big Apple cũng gặp tình trạng tương tự khi Đường cao tốc Brooklyn-Queens, Đường cao tốc Belt và Đường cao tốc Prospect Park đều biến thành những con sông với hàng loạt những ô tô bị ngập một phần, mắc kẹt trong dòng xe cộ nối đuôi nhau.

Hình ảnh được ghi lại tại các ga tàu điện ngầm ở New York

Ngoài ra, hình ảnh và video được ghi lại trong các trạm tàu điện ngầm, phương tiện công cộng phổ biến nhất tại thành phố này, cũng cho thấy dòng nước lũ tràn vào ga tàu tạo nên cảnh tượng khó tin tại thành phố được cho là sầm uất bậc nhất thế giới này.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo, cơn mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài hết hết ngày 29/9 (tức chiều tối 30/6 theo giờ Việt Nam) với lượng mưa lên tới 5,1 cm/h.

Một số hình ảnh về tình hình ngập lụt ở thành phố New York

Nguồn: NY Post