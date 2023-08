Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc: Giải pháp tối ưu tiền nhàn rỗi

Tính toán dòng tiền hiệu quả và tối ưu hóa tài chính luôn là bài toán quan trọng với các nhà đầu tư. Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, các sản phẩm tích lũy đầu tư an toàn, dễ dàng mua bán chuyển nhượng luôn là sự lựa chọn giúp tối ưu dòng tiền nhàn rỗi.

Với những biến động kinh tế trong nửa cuối năm 2022, các nhà đầu tư cá nhân đang dần trở nên cẩn trọng hơn khi chọn lựa các lĩnh vực cũng như sản phẩm đầu tư an toàn và hiệu quả. Theo khảo sát, hiện nay có một lượng tiền "chờ đợi thời cơ" từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường đang nằm im để tìm kiếm các cơ hội giúp tiền sinh lợi nhưng vẫn đảm bảo việc bảo toàn nguồn vốn cũng như lợi tức.

Đáp ứng nhu cầu này, Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc của Techcombank là giải pháp tiền gửi sinh lợi cao theo ngày, an toàn và thanh khoản cao cho khách hàng. Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc của Techcombank là Giấy tờ có giá được Techcombank phát hành theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước và có giá trị như 1 khoản tiền gửi tiết kiệm, an toàn, được bảo hiểm như tiền gửi tiết kiệm. Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn từ 36 tháng hoặc 48 tháng; lãi suất được trả định kỳ (3 - 6 tháng một lần theo quy định từng thời kỳ).

Đặc biệt, với mệnh giá nhỏ từ 50 triệu đồng giúp các nhà đầu tư/người gửi tiết kiệm có thể dễ dàng tính toán về dòng tiền sử dụng để tăng cường tối ưu dòng tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn và cả dài hạn.

Bên cạnh đó, Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc có thể thực hiện hoàn toàn trên ngân hàng số Techcombank Mobile giúp nhà đầu tư/ người gửi có thể dễ dàng chủ động chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc theo thỏa thuận, hay được cập nhật kiểm soát nguồn tiền ra vào mọi lúc, mọi nơi ngay trên ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile.

Đại diện lãnh đạo Techcombank cũng cho hay, đây là một giải pháp mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về việc tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi, để tiền luôn sinh ra tiền giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ tối ưu mọi cơ hội sinh lời. "Đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng, những giải pháp tài chính đều được may đo như Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc sẽ là giải pháp tài chính tiên phong với mệnh giá nhỏ, hiệu quả cao và an toàn, dễ dàng giao dịch mọi lúc mọi nơi cho nhà đầu tư/ người gửi tiền. Ngoài mức lãi suất sinh lợi hấp dẫn được tính theo thời gian thực gửi thì các tiêu chí về an toàn, cơ chế tính lợi tức đơn giản dễ hiểu là một lựa chọn tối ưu trong bối cảnh hiện nay. Hơn nữa, với các khách hàng Techcombank Inspire, việc phát hành mệnh thấp để dễ dàng tiết kiệm theo nhu cầu và sinh lợi tốt nhất".

Với những lợi thế về "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam" năm 2023 (giải thưởng được công bố bởi tổ chức uy tín Triple A), Techcombank không ngừng gia tăng các giải pháp tiện ích, hiệu quả, an toàn cho từng phân khúc, đối tượng khách hàng trên nền tảng ứng dụng công nghệ và gia tăng trải nghiệm tốt nhất cho từng cá nhân.

Thông tin về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 12,2 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Được ghi nhận về hoạt động xuất sắc và đổi mới, năm 2023 Techcombank nhận được những giải thưởng sau: Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023 – FinanceAsia bình chọn; Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance; "Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam" và "Ngân hàng Bán lẻ Tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam" 2023– The Asian Banker; "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023 – Triple A Awards; "Nơi làm việc tốt nhất 2023" – Great Place to Work.