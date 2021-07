Chung cư giá tầm trung vẫn là “điểm sáng” trong mùa dịch

Một ghi nhận khá bất ngờ đến từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 5/2021 – thời điểm dịch Covid đang diễn biến phức tạp tại Tp.HCM và các tỉnh thành thì căn hộ là loại hình duy nhất ghi nhận nhu cầu tìm kiếm gia tăng. Điều này cho thấy, nhu cầu ở phân khúc này còn rất lớn trên thị trường BĐS.



Cụ thể, lượng quan tâm tìm mua nhà chung cư tăng 3,3% so với tháng 4 trước đó. Tại Hà Nội tăng 12% so với tháng 4/2021 trong khi tại Tp.HCM, con số này tăng thêm 8%. Dòng sản phẩm ghi nhận nhu cầu tìm mua cao chủ yếu đến từ sản phẩm căn hộ trung – cao cấp có tầm giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên, mức tăng trung bình từ 7-9% tại thị trường Tp.HCM và 14-16% tại thị trường Hà Nội.

Thực tế cho thấy, dịch trì hoãn tiến độ bán hàng của các chủ đầu tư nhưng không "triệt tiêu" nhu cầu thực của người mua nhà. Trong tháng 5 vừa qua nhiều dự án căn hộ mới chào bán trước thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,16 đều ghi nhận sức tiêu thụ tốt bất chấp dịch bệnh. Hầu hết là các sản phẩm có chất lượng tốt, quy mô, uy tín của các chủ đầu tư lớn, nằm trong tầm giá 40-50 triệu đồng/m2.

Ghi nhận cho thấy, tại dự án Mizuki Park của CĐT Nam Long (Bình Chánh) khi vừa tung ra thị trường các sản phẩm căn hộ mức giá 40 triệu đồng/m2 ngay lập tức được khách mua chú ý. Hiện tại, do giãn cách xã hội nên ngăn cản việc đi lại xem nhà mẫu dự án, nhưng thực tế nhu cầu tìm hiểu, quan tâm dự án này vẫn khá lớn. Cụ thể, thời điểm dịch lần 4 "manh nha" vào cuối tháng 4/2021, lượng khách đổ về dự án tăng đột biến lên 70-80%, nhất là dịp cuối tuần và Lễ. Điều này cho thấy, mức độ quan tâm những dự án căn hộ bài bản, nằm trong các khu đô thị quy mô vẫn khá lớn trên thị trường BĐS.

Tương tự, ngay trong thời điểm dịch Covid-19, một số dự án căn hộ giá từ 35-40 triệu đồng/m2 tại Bình Dương, dù không mở bán trực tiếp mà bán online cũng nhận được sự quan tâm khá tốt từ phía khách hàng. Cùng với đó, một số dự án hoàn thiện sắp bàn giao sức mua thực trên thị trường thứ cấp khá ổn, dù dịch bệnh đang phức tạp tại địa phương này. Chẳng hạn như, dự án Phú Đông Premier (Dĩ An, Bình Dương) đang chuyển nhượng giá từ 2,2 – 2,5 tỷ (đã VAT) vẫn được khách mua thực quan tâm trong bối cảnh dịch bệnh.

Các dự án nằm trong KĐT bài bản vẫn có sức hút với người mua ở thực và nhà đầu tư

Không thể phủ nhận, dịch Covid-19 lần này do tính chất diễn biến lan rộng đã khiến tâm lý của người mua nhà đôi phần xáo trộn, chùn chân. Chưa kể, do ngăn cản bởi giãn cách xã hội nên việc đi xem nhà khó khăn cũng gây ra tâm lý thiếu tự tin cho thị trường BĐS. Vào khoảng tháng 3 -4/2021 tại các khu vực ven Tp.HCM như Bình Chánh, Nhà Bè, Bình Tân, Cần Giờ…sôi nổi hoạt động xem nhà, mua bán thì hiện có phần chững lại do chỉ thị của TP hạn chế người dân đi lại.

Tuy nhiên, theo ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam, việc bảo tồn dòng tiền của người mua vì dịch chỉ là hiện tượng mang tính giai đoạn. Xét về dài hạn, với tiềm năng phát triển lớn và đà tăng trưởng mạnh mẽ, BĐS vẫn là thị trường tiềm năng, tỷ suất sinh lời cao, hấp dẫn với nhà đầu tư trong nước.

Vị chuyên gia này cho rằng, dịch Covid-19 khiến nhà đầu tư "chùng" lại, cũng là cơ hội để họ đánh giá toàn diện hơn về thị trường cũng như chiến lược đầu tư của bản thân. Đây có thể xem là bước "lấy đà" cho một giai đoạn tăng trưởng mới. Trường hợp dịch Covid-19 được khống chế sớm hơn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần trở lại bình thường thì bất động sản cũng theo đó mà dần hồi phục.

Đánh giá về sức cầu của phân khúc căn hộ khu ven Tp.HCM như Bình Chánh, Bình Tân, Nhà Bè… trong thời gian tới, chuyên gia Colliers Việt Nam nhấn mạnh, khu vực Bình Chánh, Bình Tân là cửa ngõ kết nối Tp.HCM với miền Tây Nam Bộ. Khu vực này giá căn hộ tương đối ổn định trong những năm vừa qua. Đây cũng là khu vực có nhu cầu ở thực rất lớn với số lượng dân cư đông đảo.

Một số dự án tại khu ven Tp.HCM, ngay thời điểm dịch vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể từ khách mua. Hiện tại, do giãn cách xã hội khiến gián đoạn việc đi xem nhà, tuy nhiên theo các chuyên gia, điều này chỉ mang tính gián đoạn

Thực tế thì, dân số cơ học của Tp.HCM khoảng 12-13 triệu người, không ít gia đình trẻ và các bạn trẻ đã đi làm nhiều năm vẫn chưa thể mua được căn hộ. Nguồn cung căn hộ hiện vẫn khá thiếu và mới chỉ đáp ứng được khoảng 15% nhu cầu. Trong khi đó, giá nhà đất tại Tp.HCM trong những năm vừa qua liên tục tăng khiến cho việc tìm ra dự án vừa túi tiền với không ít người trở nên khó khăn hơn. Do giá bất động sản đắt đỏ tại trung tâm Tp.HCM nên cả chủ đầu tư lẫn người có nhu cầu mua nhà, căn hộ sẽ chuyển hướng chú ý sang các đô thị vệ tinh. Hiện đã có thông tin về khả năng Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ có thể được quy hoạch lên quận hoặc thành phố trong thời gian ít năm tới. Các đô thị vệ tinh này sẽ giúp giảm áp lực dân số cho khu vực trung tâm Tp.HCM.

"Các yếu tố quan trọng khác tác động khiến cho sẽ có nhiều dự án căn hộ tầm trung tiếp tục phát triển sôi động ở khu vực này là giá đất rẻ hơn so với trung tâm Tp.HCM, tiềm năng phát triển lớn, nhiều dự án cơ sở hạ tầng được triển khai và xu hướng giãn dân ra ngoại thành. Theo đó, cơ hội lẫn sức mua của các thị trường này còn lớn", ông David Jackson nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này cũng lưu ý nhà đầu tư, do sự khác biệt về nguồn lực, sự quan tâm hay thế mạnh riêng nên mỗi nhà đầu tư cần hiểu rõ về tình hình tài chính của bản thân kết hợp với phân tích thị trường một cách khách quan, chi tiết để có chiến lược đầu tư phù hợp nhất với mình. Việc sử dụng đòn bẩy tài chính cũng như chiến lược quản trị rủi ro cần được xem xét hết sức thận trọng. Nếu có thể, đầu tư hướng đến các mục tiêu lợi nhuận về dài hạn sẽ là phù hợp trong giai đoạn đang có nhiều khó khăn chung của cả nền kinh tế như hiện nay.