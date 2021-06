Chung cư Hausman – dấu ấn khởi đầu phân khúc BĐS thông minh của FLC

Điểm nhấn mới cho đô thị phía Tây



Trên thị trường bất động sản, thương hiệu FLC nhiều năm qua đã tạo được những dấu ấn lớn, khi bên cạnh hệ thống quần thể nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế là chuỗi dự án khu đô thị, tổ hợp chung cư – văn phòng – trung tâm thương mại cao cấp triển khai đồng loạt ở nhiều tỉnh, thành.

Tại Hà Nội, FLC được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản đô thị, thương mại đã đi vào hoạt động hiệu quả, tọa lạc trên các trục đường lớn ở phía Tây có thể kể đến: khu đô thị FLC Garden City; Tổ hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại FLC Landmark Tower, FLC Complex, tháp đôi Bamboo Airways Tower (thuộc top đầu những toà nhà cao nhất Hà Nội)… Hội tụ đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe về quy hoạch hạ tầng, thiết kế kiến trúc cùng hệ thống tiện ích, các dự án của FLC đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lưu trú, thương mại, dịch vụ… ngày càng gia tăng tại các đô thị lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Với lộ trình đầu tư bài bản và đồng bộ, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp với xu thế thị trường, FLC xác định bất động sản thông minh là phân khúc chiến lược sẽ triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây được xem là mũi nhọn nằm trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của doanh nghiệp, trong đó bất động sản là lĩnh vực tiên phong.

Mở đầu cho hướng đi mới này là chung cư Hausman thuộc khu đô thị FLC Premier Parc, một dự án đô thị trọng điểm đang được FLC xúc tiến triển khai ở phía Tây Hà Nội. Với các ứng dụng công nghệ hiện đại, cùng phong cách kiến trúc Pháp sang trọng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một "Paris thu nhỏ" giữa lòng Hà Nội, nâng tầm phong cách sống hi-tech thời thượng cho cư dân và bắt nhịp cùng xu hướng nhà ở thông minh tại Thủ đô.

Kiến tạo giá trị sống 4.0



Sở hữu vị trí tại phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, chung cư cao cấp Hausman nằm trên tuyến đường giao thông 70 mở rộng, đường Lê Quang Đạo kéo dài, kết nối với nhiều trụ sở hành chính, văn hóa, thể thao, giải trí cũng như loạt đại siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học lớn ở phía Tây.

Dự án được chú trọng đầu tư đồng bộ từ kiến trúc, thiết kế cho tới hệ tiện ích nội khu và nội thất nhằm mang tới không gian sống tiện nghi lý tưởng, biến mỗi căn nhà không chỉ đơn thuần là nơi lưu trú, mà còn là nơi nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng sống cho các cư dân năng động, bận rộn.

Hausman xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp cổ điển với chiều cao giới hạn 12 tầng, bao gồm 2 tầng shophouse khối đế và 2 tầng hầm diện tích lớn 15.260m2, tỷ lệ 10 thang máy được lắp đặt trên 1 mặt sàn. Thiết kế tòa chung cư mái vòm đặc trưng, các đường nét tinh xảo tại khu vực ban công, cửa sổ, cửa chính… toát lên không gian sống đậm chất Paris.

Bể bơi ngoài trời, biểu tượng kim tự tháp của bảo tàng Lourve được tái hiện tại chung cư cao cấp Hausman

Trong mỗi căn hộ, Hausman tiên phong áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong vận hành và quản lý nhà ở như giải pháp smart home, hệ thống an ninh ứng dụng Face ID, đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cho chủ nhân căn hộ.

Bên cạnh đó, hệ thống smart service cũng được ứng dụng đồng bộ trong các dịch vụ chung cư tạo nên môi trường sống chuẩn cao cấp: từ hệ thống giám sát an ninh và cảnh báo, đỗ xe thông minh, dịch vụ điện, nước, rác thải… tích hợp "all in one" trong một chiếc thẻ cư dân đa năng. Kết nối cùng tấm thẻ này là một phần mềm quản lý chung cư được triển khai dành riêng cho cộng đồng cư dân Hausman.

Dự án cũng gây ấn tượng với nội thất trang bị xa xỉ, 100% nội thất bàn giao chi tiết được nhập khẩu từ châu Âu, là những sản phẩm cao cấp nhất đến từ các thương hiệu danh tiếng Hafele, Bosch, Kohler, Schneider… Kết hợp cùng hệ tiện ích nội khu hiện đại như: khu thể thao ngoài trời, clubhouse, bể bơi bốn mùa, rạp chiếu phim, quảng trường trung tâm, dãy phố đi bộ và mua sắm… Hausman hứa hẹn đáp ứng tối đa nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe, và vui chơi giải trí của cư dân.

Dự kiến dự án được quản lý bởi đơn vị quốc tế CBRE, hạ tầng đang được xúc tiến đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của những khách hàng có yêu cầu cao về không gian sống. Trong đó, Hausman đã được đội ngũ chuyên gia cấp cao, phi công của Hãng hàng không Bamboo Airways lựa chọn làm nơi an cư trong thời gian tới.

Dự án được phân phối và phát triển bởi FLCHomes

Dự án: Chung cư Hausman – FLC Premier Parc

Vị trí: Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: https://premierparc-flc.vn/