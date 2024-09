Báo cáo tháng 8/2024 của DKRA Group chỉ ra, nguồn cung phân khúc căn hộ chủ yếu tập trung tại Tp.HCM và Bình Dương. Trong đó, giao dịch đến từ các dự án tầm trung có mức giá từ 45 - 60 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM và từ 30 - 35 triệu đồng/m2 tại Bình Dương.

Cũng theo đơn vị này, bước vào các tháng cuối năm, nhiều dự án bắt đầu truyền thông để chuẩn bị mở bán. Vì vậy, nguồn cung được kỳ vọng có những chuyển biến rõ nét.

Tại Tp.HCM , nguồn cung chủ yếu vẫn đến từ các đơn vị quen thuộc như Nam Long, Vingroup, Gamuda Land, Điền Phúc Thành, Khải Hoàn Land với các dự án như Vinhomes Grand Park; Eaton Park; Khải Hoàn Prime, Akari City…

“Sân chơi” cuối năm có phần nghiêng về các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Trong đó Bình Dương vẫn là địa phận sôi nổi về nguồn cung căn hộ nhất nhì thị trường phía Nam. Loạt dự án chung cư trong khoảng giá trên dưới 30 triệu đồng/m2 được giới thiệu ra thị trường và ghi nhận mức độ quan tâm ổn định. Có thể kể đến các dự án như Phú Đông Skyone, Phú Đông Sky Garden, Ben Hill Thuận An, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An, TT Avio, Bcons City, A& T Sky Garden, Picity Sky Park, The Gió, Honas Residence, The Emerald 68…

Trong đó, khảo sát thực tế đầu tháng 9/2024 tại công trường Phú Đông SkyOne, toạ lạc mặt tiền đường ĐT743C, thuộc Phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An nhận thấy, không khí thi công dự án nhộn nhịp. Hiện, tháp B đã hoàn thành cột vách tầng 3, đang chuẩn bị thi công dầm sàn tầng 4. Còn tháp A đang thi công dầm sàn tầng 3. Với tiến độ hiện tại, công trình dự án này đang vượt tiến độ so với cam kết.

Theo chia sẻ từ đơn vị Tổng thầu Thái Thịnh, ứng dụng công nghệ cốp pha nhôm vào thi công dự án tuy chi phí đầu tư cao hơn, nhưng sẽ giúp tiến độ nhanh hơn 30-50%, đồng thời cũng gia tăng tính thẩm mỹ cho căn hộ và độ bền của công trình. Hiện tại, có hàng trăm kỹ sư và công nhân đang làm việc tại công trường và dự kiến sắp tới con số này sẽ tăng thêm để cuối năm tiến độ thi công sẽ đạt đến tầng 9.

Tại Đồng Nai và Long An ghi nhận một số dự án như Destino Centro, FIATO Airport City.

Các dự án chung cư tăng tốc thời điểm cuối năm.

Chia sẻ mới đây, ông David Jackson, Tổng Giám đốc Avison Young Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản kỳ vọng khởi sắc hơn về cuối năm. Tuy nhiên, mỗi phân khúc sẽ có độ “ngấm” chính sách khác nhau. Do đó, tốc độ hồi phục và phát triển sẽ nhanh hoặc chậm tùy từng loại hình.

Cụ thể, bất động sản căn hộ là phân khúc hưởng lợi sớm từ các luật mới. Dù nguồn cung nhà ở khó tăng nhanh trong nửa cuối năm 2024 nhưng thị trường đã bắt đầu ấm lên và có giao dịch trở lại. Đáng nói, nhu cầu nhà ở sau khoảng thời gian bị dồn nén đã thúc đẩy tâm lý muốn mua. Các luật mới có hiệu lực cũng tạo tâm lý lạc quan trên thị trường. Những dự án đang vướng pháp lý kỳ vọng được tháo gỡ và tái khởi động.

Trong khi đó, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng vẫn cần thêm giải pháp để bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý. Bất động sản công nghiệp, văn phòng và bán lẻ tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu thuê đất, thuê mặt bằng gia tăng.

Chuyên gia Avison Young cũng nhấn mạnh, thời điểm cuối năm 2024 trở đi, Bình Dương và Đồng Nai được xem là hai tâm điểm mới của thị trường nhà ở phía Nam sau Tp.HCM. Các thị trường này sở hữu nhiều lợi thế như tiếp giáp Tp.HCM; cơ sở hạ tầng hoàn thiện, kết nối tốt; quỹ đất ở dồi dào với quy hoạch bài bản, tập trung nhiều KCN và KCX; dân số trẻ với tỷ lệ nhập cư lớn...

“Nhu cầu về căn hộ vừa túi tiền tại các địa phương này rất lớn và sẽ tiếp tục tăng. Gần đây, có một số dự án mới chào bán mức giá khoảng 30-35 triệu/m2, đạt tỷ lệ hấp thụ tích cực. Trong vài năm tới, hai thị trường Bình Dương và Đồng Nai kỳ vọng là động lực chính dẫn dắt sự cải thiện của nguồn cung căn hộ bình dân cho thị trường phía Nam”, ông David Jackson nhấn mạnh.

Theo ông David Jackson, nhu cầu về căn hộ trong khoảng giá 30-35 triệu đồng/m2 tại khu lân cận Tp.HCM còn khá lớn. Ảnh: Minh hoạ

Theo vị này, giá bán của bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục tăng. Trong đó, nhà liền thổ và đất nền dự báo tăng giá mạnh khi quy định mới về việc không được tách thửa, phân lô và chuyển nhượng cho cá nhân tại đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III đã có hiệu lực.

Cùng với đó, giá bán căn hộ sẽ còn tăng do nhu cầu đầu tư, mua, thuê để ở luôn ở mức cao. Ngoài ra, giá thuê của các loại bất động sản thương mại gồm đất công nghiệp, mặt bằng văn phòng và bán lẻ sẽ tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu thuê đất, thuê mặt bằng để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ vĩ mô, ông David Jackson cho rằng, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thách thức về chi phí hoạt động của doanh nghiệp bất động sản còn hiện diện. Theo đó, thị trường cần tiếp tục kiểm soát giá cả và cung – cầu, rút ngắn, tinh gọn thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, giảm gánh nặng chi phí.

Hiện, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và nhà đầu tư vẫn đang mong sớm có các văn bản quy định chi tiết thi hành, hướng dẫn 3 luật liên quan bất động sản để luật sớm đi vào cuộc sống. Có như vậy, thị trường bất động sản mới có thời gian để “ngấm” chính sách mới để hoạt động bền vững.