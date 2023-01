Chung cư phía Nam vẫn có giao dịch giáp Tết

Có thể thấy, khi thanh khoản thị trường chung đi xuống cũng là lúc dòng sản phẩm dành cho nhu cầu ở thực có lợi thế “bật dậy”.

Bên cạnh điểm sáng BĐS công nghiệp, thị trường địa ốc cuối năm 2022 ghi nhận có dấu hiệu “ấm” ở phân khúc chung cư giá vừa tầm tại Tp.HCM và vùng phụ cận. Lượng giao dịch ghi nhận diễn ra ổn định ở một số dự án, khu vực.

Chẳng hạn, tại khu Tây Tp.HCM, cận Tết, dự án Akari City (toạ lạc tại mặt tiền Võ Văn Kiệt, Q.Bình Tân) của Nam Long Group đang triển khai giai đoạn tiếp theo ra thị trường ghi nhận mức độ quan tâm khả quan ở dòng sản phẩm 2 phòng ngủ. Được biết, với mức giá trên dưới 45 triệu đồng/m2, đây là nguồn cung giá hợp lý hiếm hoi tại Tp.HCM thời điểm này. Giữa bối cảnh trầm lắng, khách hàng đến tham quan căn hộ mẫu dự án này khá nhộn nhịp dịp cuối tuần. Một số giao dịch giữ chỗ đã diễn ra cùng thời điểm.

Trong khi, tại khu Nam, các dự án căn hộ cao cấp, hạng sang có phần chững lại thì sản phẩm căn hộ giá vừa tầm vẫn có giao dịch. Chẳng hạn, tại Bình Chánh, căn hộ biệt lập Flora Panorama (thuộc KĐT tích hợp Mizuki Park 26ha) đang chào thị trường ghi nhận sự quan tâm tích cực. Hay dự án Essensia Sky giới thiệu giai đoạn 2 cũng nhận được sự chú ý.

Một môi giới BĐS khu vực này cho biết, từ giữa tháng 11 đến nay, team kinh doanh vẫn chốt được 5 sản phẩm căn hộ, ở khoảng giá từ 49-55 triệu đồng/m2. Khách mua bao gồm cả đầu tư và mua để ở. Đặc biệt, khách mua ở quan tâm nhiều hơn đến sản phẩm nằm trong khu đô thị, tiện ích đã mọc lên.

Tại khu Đông Tp.HCM, nếu khu vực Tp.Thủ Đức gần như đã “tuyệt chủng” căn hộ mức giá từ 40 triệu đồng/m2 thì giáp ranh như Dĩ An, Thuận An, dòng sản phẩm căn hộ giá 38-42 triệu đồng/m2 vẫn có giao dịch ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Chẳng hạn, dự án căn hộ Sky Garden gần trục đại lộ Phạm Văn Đồng, thuộc Dĩ An, Bình Dương, hiện nhu cầu đi tìm mua ở thị trường thứ cấp khả quan, nhất là vào dịp cận Tết nguyên đán.

Trong khi một số dự án mới “manh nha” thị trường khu vực này cũng nhận được quan tâm đáng kể của người mua ở thực. Mức giá dao động trên dưới 2 tỉ đồng/căn được quan tâm nhiều nhất.

Theo ông Trần Khánh Quang, Chuyên gia BĐS, đây chính là thời điểm của người mua nhà ở thực. Mức giá tốt có thể chỉ diễn ra đến hết quý 1/2023. Người mua hiện tại đang được kích thích nhu cầu bằng chính sách hỗ trợ giá, thanh toán giãn tiến độ và các chương trình ưu đãi đầu năm….từ chủ đầu tư.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng, thực tế, lượng giao dịch chung cư vẫn diễn ra. Mặc dù giao dịch đã sụt giảm so với những năm trước, song điều này không đồng nghĩa với sự “đóng băng” của thị trường. Bên cạnh loại hình nhà ở xã hội bán tốt thì chung cư thương mại giá vừa túi tiền vẫn hấp thụ khá ổn định lúc thị trường BĐS biến động.

Giai đoạn vừa qua, khi việc tiếp cận vốn vay ngân hàng khó khăn khiến phân khúc này cũng chững lại. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân thì căn hộ chung cư – phần lớn đáp ứng nhu cầu mua ở thực có mức độ ảnh hưởng thanh khoản nhẹ hơn so với các phân khúc khác. Theo một chuyên gia trong ngành, đa số người mua nhà ở thời điểm này thuộc nhóm có sẵn tiền mặt hoặc sử dụng vốn vay với tỉ lệ khá thấp. Những dự án căn hộ đang chào bán trên thị trường, có pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư uy tín, việc tiếp cận vốn vay ngân hàng (ngân hàng liên kết với chủ đầu tư) vẫn diễn ra bình thường.

Thực tế cho thấy, tâm lý chờ đợi giá giảm thêm để mua vào vẫn âm thầm diễn ra trên thị trường BĐS nói chung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc dè chừng quá với BĐS có thể sẽ đánh mất cơ hội mua nhà giá tốt ở giai đoạn này.

“Tâm lý ngóng giá nhà giảm thêm là dễ hiểu. Không riêng gì nhà đầu tư, người mua ở thực vừa muốn xuống tiền vì sợ lỡ cơ hội, vừa nghĩ rằng giá nhà đất còn giảm tiếp đến hết năm 2023. Tuy vậy, thực tế, giá BĐS có thể bật tăng trở lại từ quý 2/2023 bởi nhiều bệ đỡ tích cực đang xuất hiện cùng lúc”, một chuyên gia trong ngành nhấn mạnh.