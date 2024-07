Chứng khoán An Bình (ABS) - Quý 2 tăng trưởng bùng nổ

Trong quý 2, ABS đã đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu nằm trong top 10 công ty chứng khoán niêm yết có vốn chủ sở hữu trên 1,000 tỷ đồng.

Cụ thể, kết thúc quý 2/2024, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 108 tỷ đồng, tăng 66.7% so với cùng kỳ (svck) với tất cả các mảng kinh doanh đều khởi sắc, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, tăng 248% svck.. Tính chung nửa đầu năm 2024, ABS ghi nhận 56.6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 83.9% svck.

Thu nhập lớn nhất đến từ các khoản cho vay ký quỹ và ứng trước, khi ghi nhận thu nhập lãi 30.5 tỷ đồng, tăng 88.4% svck trong khi tổng dư nợ cho vay và ứng trước đạt ngưỡng 1,034 tỷ đồng, tăng 86,8% svck. Về mảng môi giới, lãi từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Q2/2024 đạt 13,9 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 96% svck.

Thu nhập ròng từ mảng tự doanh trong nửa đầu năm 2024 đạt 91.8 tỷ đồng, tăng mạnh 44% svck, chủ yếu đến từ thu nhập từ các tài sản nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Tài sản tài chính của ABS chủ yếu bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi đem lại nguồn thu nhập cố định đồng thời loại bỏ gần như hoàn toàn rủi ro giảm giá đến từ thị trường chứng khoán.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng tài sản của ABS đã tăng tới 21.3% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, lên 2,790 tỷ đồng, chủ yếu mức tăng này đến từ sự mở rộng các khoản nợ vay tài chính ngắn hạn đạt 1,315 tỷ đồng, tăng 40% svck. Với một cơ cấu nợ vay ổn định, chi phí lãi vay của ABS chỉ còn 9.2 tỷ đồng, giảm mạnh tới 36% svck bất chấp việc nợ vay gia tăng. Việc được tiếp cận với nguồn vốn rẻ và còn nhiều hạn mức tín dụng, ABS sẽ có nhiều tiềm lực để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động kinh doanh của mình trong các quý tới.

Hệ thống mô hình, quy trình đánh giá xếp hạng chất lượng mã cho vay và kinh nghiệm của đội ngũ vận hành, môi giới là nền tảng để ABS tăng trưởng mạnh mẽ mảng cho vay ký quỹ

Đối với hoạt động cho vay ký quỹ phục vụ nhà đầu tư sử dụng đòn bảy tài chính hiệu quả, Ban lãnh đạo ABS cho rằng CTCK phải là lớp phòng vệ đầu tiên của khách hàng của mình đồng thời chính sách cho vay phải linh hoạt, thay đổi kịp thời đối với diễn biến thị trường và doanh nghiệp để hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Do vậy, ABS đã xây dựng và đang áp dụng một quy trình đánh giá và xếp hạng kết hợp giữa các mô hình định lượng rủi ro thị trường, danh mục và mã cổ phiếu hoàn toàn tự động với công tác rà soát, thẩm định doanh nghiệp thường xuyên bởi các chuyên gia phân tích tài chính. Bên cạnh đó, là một trong những CTCK đầu tiên của thị trường, ABS còn có lợi thế từ sự am hiểu, kinh nghiệm nghề vững chắc về sản phẩm vay ký quỹ và nhu cầu khách hàng của đội ngũ cán bộ vận hành sản phẩm và cán bộ tư vấn gắn bó lâu năm, từ đó đảm bảo dịch vụ và chính sách cho vay luôn linh hoạt, thay đổi kip thời và an toàn, tiện ích cho khách hàng giao dịch và sử dụng đòn bảy tài chính.

Chú trọng vào công nghệ xây dựng các nền tảng giao dịch hiện đại và tích hợp sản phẩm, dịch vụ giúp ABS đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đầu tư của khách hàng

Trong 3 năm thực hiện chiến lược chuyển đổi công nghệ, ABS đã cho ra mắt ABS Invest với 2 phiên bản gồm phiên bản app (ứng dụng cho thiết bị di động) và phiên bản web đáp ứng đầy đủ các tính năng cung cấp thông tin và dữ liệu thị trường và cổ phiếu, lệnh điều kiện, bảng giá thông minh, các tiện ích về tiền và quản lý danh mục đầu tư. Cùng với đó là việc xây dựng và ngày càng nâng cao uy tín của một hệ thống báo cáo phân tích vĩ mô, ngành, cổ phiếu phục vụ nhà đầu tư.

Với những kết quả ấn tượng trong quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm 2024 dựa trên việc xây dựng nền tảng công nghệ, nhân sự và chính sách, sản phẩm một cách vững chắc và năng động, CTCP Chứng khoán An Bình đang cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Với sự tự tin đó, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức vào tháng 3 năm nay đã thông qua chủ trương sẽ đăng ký niêm yết mã ABW (UPCOM) lên sàn giao dịch chứng khoán HOSE trong thời gian tới.

