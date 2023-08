Chứng khoán Apec bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế ông Nguyễn Đỗ Lăng, giá cổ phiếu đã tăng 40% trong vòng một tháng

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (Apec, mã: APS) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đỗ Lăng và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh kể từ ngày 9/8/2023.

Đồng thời, Chứng khoán Apec bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Nguyễn Đức Quân kể từ ngày 9/8/2023.

Ông Quân hiện đang là Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc kinh doanh tại Chứng khoán Apec, trình độ Cử nhân kinh tế. Ông gia nhập APS từ năm 2009 với chức vụ nhân viên phòng Dịch vụ Chứng khoán, tới năm 2020 được bổ nhiệm là Giám đốc khối Kinh doanh Chứng khoán. Ngoài ra cá nhân này còn là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Song song, Chứng khoán Apec còn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng kiểm soát nội bộ vào vị trí Người phụ trách công bố thông tin của công ty.

Đây là thay đổi mới nhất tại Chứng khoán Apec sau khi dàn lãnh đạo công ty bị khởi tố bắt tạm giam. Theo đó hồi cuối tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán APEC, CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) đồng thời ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán gồm Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng Giám đốc APS; Huỳnh Thị Mai Dung - vợ ông Lăng; Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT APS; Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng APS và Phạm Thị Đức Việt - Phó Phòng dịch vụ khách hàng.

Dù gặp biến cố song kết quả kinh doanh của chứng khoán Apec vẫn tương đối khởi sắc. Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 316% so với cùng kỳ lên 233 tỷ đồng trong quý 2. Kết quả, APS lãi sau thuế hơn 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ đậm 363 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Chứng khoán APS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 126% so với cùng kỳ lên 360 tỷ đồng. LNTT và LNST lần lượt đạt 57 tỷ đồng và 46 tỷ đồng, tích cực hơn hẳn so với cùng kỳ năm 2022 khi lỗ ròng hơn 300 tỷ.

Tổng tài sản tại thời điểm cuối quý 2 của APS đạt 1.023 tỷ đồng, trong đó danh mục FVTPL có giá gốc gần 679 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là cổ phiếu niêm yết như API, IDJ (thuộc hệ sinh thái APEC), CTI, DPG, CRE, HCD, TNH, DXS,…, giá gốc 455 tỷ trong khi giá trị hợp lý chỉ 313 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 142 tỷ đồng.

Cổ phiếu APS trên thị trường sau giai đoạn lao dốc từ tháng 6 đến tháng 7/2023, hiện đang hồi phục trở lại trong vòng một tháng gần đây. Thị giá APS tăng 40% lên mức 8.000 đồng/cp.