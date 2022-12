Chứng khoán Bản Việt (VCI) sắp chi hơn 300 tỷ tạm ứng cổ tức cho cổ đông ngay đầu năm mới

Ngày 28/12 tới đây, CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, mã chứng khoán VCI) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 7%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 9/1/2023.

Như vậy với hơn 435 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VCSC sẽ chi ra khoảng 305 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2022, VCSC lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cp. Nếu theo đúng kế hoạch, cổ đông VCSC còn 2.300 đồng/cp cổ tức sẽ có thể nhận về trong thời gian tới.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua, VCSC đạt doanh thu hoạt động hơn 561 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ. Kết quả, Công ty báo lãi sau thuế giảm 63% so với cùng kỳ, xuống mức 123 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hoạt động đạt 2.360 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.027 tỷ đồng, tương ứng 54% chỉ tiêu lợi nhuận mục tiêu của cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 840 tỷ đồng, giảm 19% so với số lãi cùng kỳ năm ngoái.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên 14/12, mã VCI đạt 26.350 đồng/cổ phiếu, giảm mạnh so với vùng đỉnh 60.990 đồng/cp hồi cuối năm trước.