Chứng khoán biến động ra sao khi lạm phát Mỹ lần đầu tiên giảm so với tháng trước trong suốt 2,5 năm

Tính tới 21h theo giờ Hà Nội, Dow Jones Futures tăng 185 điểm, tương đương khoảng 0,54%, S&P 500 futures tăng 21,7 điểm, tương đương 0,55% còn Nasdaq futures tăng 67 điểm, tương đương khoảng 0,63%. Các chỉ số này vẫn đang tiếp tục phản ứng tích cực với thông tin về CPI vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố.

Cụ thể, CPI không bao gồm thực phẩm và năng lượng đã tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế coi CPI như một chỉ báo lạm phát.

Trong khi đó, CPI tổng thể giảm 0,1% so với tháng trước khi chi phí năng lượng rẻ hơn. Đây là lần đầu tiên sau 2,5 năm, CPI của Mỹ giảm so với tháng trước đó dù vẫn còn tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việc CPI tiếp tục giảm góp thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang giảm bớt và có thể mở đường cho việc FED giảm tốc độ tăng lãi suất của họ trong cuộc họp kết thúc vào ngày 1/2 tới. Đó có thể là mức tăng lãi suất chỉ 0,25%.

Thực tế, nhu cầu ổn định của người tiêu dùng, đặc biệt là với các dịch vụ kết hợp với thị trường lao động tiếp tục khởi sắc có nguy cơ tiếp tục gây ra áp lực tăng giá.

Tham khảo: Bloomberg