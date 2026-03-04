Chứng khoán Châu Á “chao đảo”: Hàn Quốc, Thái Lan "rút phích"

Thị trường tài chính toàn cầu đang chao đảo trước lo ngại căng thẳng tại Trung Đông có thể kéo dài. Các chỉ số chứng khoán tại Châu Á phản ứng có phần gay gắt hơn khi đồng loạt giảm mạnh, thậm chí một số thị trường phải kích hoạt hệ thống “rút phích”.

Mới nhất, chỉ số SETI của Thái Lan cũng giảm mạnh 8%, dẫn đến việc tạm ngừng giao dịch trên thị trường. Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) cho biết đã bị tạm dừng trong 30 phút kể từ 12:18 chiều giờ địa phương. Giao dịch sẽ bị tạm dừng thêm 30 phút nữa nếu mức giảm tiếp tục lên tới 15%.

Một đợt bán tháo trên diện rộng đang diễn ra trên khắp các thị trường chứng khoán châu Á khi các nhà đầu tư đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng về thời gian và tác động của tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Theo các nhà phân tích, Thái Lan là một trong những nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất trong khu vực trước giá dầu tăng cao do xung đột gây ra, bởi vì nước này nhập khẩu năng lượng rất lớn.

“Chi phí năng lượng tăng cao ngay lập tức dẫn đến những lo ngại về lạm phát, áp lực lên tài khoản vãng lai và sự thu hẹp biên lợi nhuận của doanh nghiệp”, ông Tareck Horchani, trưởng bộ phận giao dịch bán hàng, môi giới chính tại Maybank Securities cho biết. Ông cũng cho biết thêm, sự gián đoạn các tuyến đường hàng không cũng sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch trọng điểm của Thái Lan.

Trước đó, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc có thời điểm đã mất đến 12% và kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Việc tạm dừng giao dịch tự động này được thiết kế để ngăn chặn các tổn thất tiếp theo và ổn định thị trường trong những giai đoạn biến động cực đoan. Sự sụt giảm đột ngột phản ánh sự lo ngại gia tăng của nhà đầu tư và sự bất ổn trên thị trường.

Như vậy, chỉ sau 2 phiên, KOSPI đã “bốc hơi” 20%, thổi bay thành quả tăng giá từ đầu tháng 2. Trước đó, chứng khoán Hàn Quốc là một trong những thị trường tăng mạnh nhất khu vực và thế giới.