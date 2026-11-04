Chứng khoán châu Á sụt sâu, Nhật Bản mất hơn 2.200 điểm: Một diễn biến tại Mỹ khiến thị trường đảo chiều

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Tư (4/11), khi Mỹ bắt đầu kiểm phiếu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các thông tin ban đầu cho thấy đảng Dân chủ có khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, đồng thời đang dẫn trước tại một số bang trong cuộc đua vào Thượng viện.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD suy yếu so với đồng yên Nhật, giảm từ mức trên 158 yên đổi 1 USD xuống khoảng 157,60 yên đổi 1 USD trong phiên sáng.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 có thời điểm giảm hơn 2.200 điểm, tương đương 3,6%, khi thị trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ hôm thứ Ba. Đà bán tháo tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ, trong đó cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings giảm hơn 11%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI mở cửa trong sắc xanh nhưng dần mất đà, sau đó đảo chiều giảm hơn 3%. Trong khi đó, chỉ số Taiex của Đài Loan, nơi cổ phiếu tập đoàn sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) chiếm tỷ trọng lớn, giảm gần 1%.

Đà giảm mạnh trên các thị trường châu Á diễn ra trong bối cảnh kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Đảng này hiện dẫn trước tại một số bang quan trọng trong cuộc đua vào Thượng viện, bao gồm Bắc Carolina và Georgia.

Giới đầu tư lo ngại đảng Dân chủ có thể không ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng các trung tâm dữ liệu như đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump. Trước đó, các dự án trung tâm dữ liệu đã nhận được sự hậu thuẫn đáng kể từ chính quyền ông Trump, góp phần thúc đẩy triển vọng tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp công nghệ.

Đáng chú ý, diễn biến tại châu Á trái ngược với phiên giao dịch trước đó trên Phố Wall. Trong phiên ngày 3/11, chỉ số Nasdaq tăng 0,8%, trong khi chỉ số ngành bán dẫn Philadelphia (SOX) tăng 2,6%.

Những biến động này cho thấy thị trường đang phản ứng với khả năng thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ, đặc biệt là những tác động tiềm tàng đối với chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng công nghệ và trung tâm dữ liệu.

Theo Nikkei Asia