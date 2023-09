Chứng khoán DNSE chuẩn bị IPO 10% vốn, dự kiến thu về tối thiểu 900 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán DNSE (DNSE) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Thương vụ này dự kiến được thực hiện trong quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Theo đó, DNSE muốn chào bán 30 triệu cổ phần, tương ứng với 10% số cổ phiếu đang lưu hành, với mức giá không thấp hơn 30.000 đồng/cp. Con số này cao gấp 2,8 lần giá trị sổ sách ghi nhận trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 (10.756 đồng/cp). Trước đó, trong năm 2022, DNSE đã chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp.

DNSE kỳ vọng sẽ thu về tối thiểu 900 tỷ đồng từ đợt IPO. Số tiền thu về sẽ được công ty này dùng để bổ sung vốn cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán, giao dịch ký quỹ; bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường; bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống và vốn lưu động.

Trước đó vào ngày 10/8, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của DNSE đã thông qua về kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án IPO. Theo đó, DNSE dự kiến phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 3.360 tỷ đồng. Bên cạnh 30 triệu cổ phiếu IPO, công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

DNSE tiền thân là Chứng khoán Đại Nam với quy mô khá nhỏ. Sau sự xuất hiện của nhóm cổ đông gồm Công nghệ Tài chính Encapital (Encapital Financial) và Encapital Holdings (Encapital Holdings), công ty đã tăng vốn điều lệ lên gấp 3 lần lên 3.000 tỷ đồng. Tiềm lực tài chính dồi dào giúp DNSE vươn lên mạnh mẽ và có lần đầu lọt vào top 10 thị phần môi giới trên HNX.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu hoạt động của DNSE quý 2/2023 đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 58 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng lên tới 936% so với cùng kỳ năm 2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của DNSE tăng 479% so với cùng kỳ năm trước lên mức 90 tỷ đồng.