Chứng khoán DNSE đầu tư vào tài sản số cùng Sun Group

Ngày 26/3/2026, Công ty CP Chứng khoán DNSE (mã: DSE, sàn HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Hà Nội. Đại hội thống nhất thông qua tất cả 16 tờ trình với nhiều nội dung quan trọng.



Kế hoạch kinh doanh tham vọng, duy trì cổ tức tiền mặt

Theo báo cáo của HĐQT DNSE tại đại hội, năm 2025, doanh thu DNSE đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 77% và lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2024, hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra tại đại hội năm trước. Tổng tài sản tính đến 31/12/2025 đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Trên nền tảng đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu 1.736 tỷ đồng, tăng 18,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng 61,8% so với năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE đánh giá: "Khi thị trường bước vào chu kỳ mới sau giai đoạn chính thức nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi, giao dịch chứng khoán cơ sở sẽ tiệm cận các tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán quốc tế.

Các yếu tố như triển khai giao dịch T+0, giao dịch xuyên trưa, các chính sách hỗ trợ thị trường và hoạt động IPO sôi nổi hơn sẽ tiếp tục tạo động lực cho thị trường trong trung và dài hạn, từ đó tạo cơ hội cho các công ty chứng khoán".

Đặc biệt, với mô hình công ty chứng khoán số, DNSE sẽ có cơ hội mở rộng tiếp cận tới nhà đầu tư với sự hỗ trợ từ nền tảng hạ tầng VNeID. Các sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ Open API và AI thế hệ mới, phục vụ nhà đầu tư chủ động, tần suất cao.

Các sản phẩm trọng điểm của DNSE như hệ thống quản trị cho vay theo từng giao dịch (Margin Deal), Lệnh AI, trợ lý chứng khoán ảo Ensa, Trading Ideas, hệ thống dữ liệu Senses… tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao khả năng phân tích, ra quyết định và tối ưu hiệu quả giao dịch cho khách hàng, đồng thời DNSE có kế hoạch khai thác, thu phí các sản phẩm tư vấn nâng cao để gia tăng nguồn thu.

Bên cạnh đó, DNSE tiếp tục mở rộng hệ sinh thái theo mô hình B2B2C thông qua hợp tác với các ngân hàng, nền tảng tài chính và ví điện tử, cho phép người dùng tiếp cận dịch vụ chứng khoán trực tiếp trên các nền tảng số phổ biến.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2026, đại hội thông qua kế hoạch chi trả cổ tức tối đa 7% vốn điều lệ bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

Cùng với đó, kế hoạch phát hành tối đa 4,28 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% vốn điều lệ cũng được đại hội thông qua, nhằm gắn kết lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang điều hành phần hỏi đáp tại đại hội

Một nội dung được quan tâm tại đại hội là các kế hoạch tăng vốn của DNSE. Đại hội thông qua kế hoạch phát hành tổng cộng 3.500 tỷ đồng trái phiếu, bao gồm 2.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để tăng quy mô cho vay margin, đầu tư hạ tầng công nghệ và bổ sung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý, đại hội cũng đã thông qua chủ trương thành lập công ty chứng khoán tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (IFC), dưới hình thức công ty TNHH một thành viên. Đơn vị này dự kiến cung cấp đầy đủ các nghiệp vụ trong lĩnh vực chứng khoán như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ và các dịch vụ liên quan, bao gồm cả chứng khoán phái sinh...

Đại diện của Capella Group được bầu vào HĐQT

Tại đại hội, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang thông tin về việc DNSE đã đầu tư vào Công ty CP Tài sản số Việt Nam (VNDA) - doanh nghiệp có sự tham gia của Sun Group, với tỷ lệ 1%, tương đương 10 tỷ đồng, bước đầu triển khai chiến lược tham gia và phát triển trong lĩnh vực tài sản số, đón đầu các xu hướng mới của thị trường tài chính.

Cổ đông đặt câu hỏi về việc tại sao DNSE không tận dụng thế mạnh công nghệ của mình để tự lập sàn giao dịch tài sản số. Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cho biết, nền tảng về công nghệ trong thị trường chứng khoán chưa chắc đã tương đồng với việc vận hành sàn giao dịch tài sản số. Căn cứ năng lực hiện có, DNSE muốn tham gia thị trường tài sản số với tư cách góp vốn nhằm mục đích kết nối, mở rộng thị trường.

Về vấn đề nhân sự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT là bà Phạm Thị Thanh Hoa do có đơn từ nhiệm vào ngày 4/3/2026. Bà Đậu Hà Lam, Giám đốc Công nghệ Capella Group được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bà Đậu Hà Lam (thứ hai từ phải sang) được bầu bổ sung vào HĐQT và 2 thành viên được bầu vào Ban kiểm soát

Sự hiện diện của đại diện Capella Group trong HĐQT DNSE phản ánh vai trò giám sát chủ động của cổ đông lớn, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành của công ty trong giai đoạn sắp tới.

Đồng thời, do hai trong số ba thành viên Ban kiểm soát DNSE kết thúc nhiệm kỳ, bà Phạm Thị Thanh Hoa và bà Nguyễn Quỳnh Mai được đại hội bầu bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát.

Nói về vai trò của tân cổ đông lớn Capella Group, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang cho biết, thực tế Capella Group là một trong số các cổ đông sáng lập của Encapital, đồng hành với hệ sinh thái từ năm 2018. Doanh nghiệp rất chào đón sự tham gia của cổ đông mới có năng lực, nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính.

Trước câu hỏi về việc DNSE có thay đổi định hướng kinh doanh sau sự tham gia của Capella Group, Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang khẳng định chiến lược trong thời gian tới của DNSE sẽ không thay đổi đó là gắn với công nghệ và ứng dụng công nghệ vào thị trường tài chính. "Các cổ đông gia nhập DNSE vì tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của công ty", vị Chủ tịch 8X khẳng định.



