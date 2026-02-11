Chứng khoán đón "tin vui" trong tháng 3, VN-Index sáng cửa hồi phục trở lại

FTSE công bố kế hoạch nâng hạng vào tháng 3 có thể giúp khối ngoại mua ròng trở lại

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định kết quả kinh doanh quý 4/2025 tích cực với lợi nhuận sau thuế bình quân của doanh nghiệp tăng 31,3% so với cùng kỳ kéo định giá xuống mức tương đối thấp. Theo đánh giá, mặt bằng định giá hiện nay được xem là tương đối hợp lý và vẫn còn dư địa cho đầu tư.

Trong tháng 2, thị trường chứng khoán Việt Nam được hỗ trợ bởi sự đồng thuận giữa chính sách vĩ mô định hướng tăng trưởng, môi trường tỷ giá ổn định, động lực từ nhóm cổ phiếu DNNN và kỳ vọng nâng hạng thị trường. Những yếu tố này tạo nền tảng tích cực cho xu hướng vận động của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư có tính bền vững và dài hạn.

Trước hết, về vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng tiếp tục chu kỳ giảm lãi suất trong năm 2026. Tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8,02%, hoàn thành kế hoạch đề ra và tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm 2026 cũng như giai đoạn 5 năm tới theo định hướng của Chính phủ.

Áp lực tỷ giá suy giảm cũng giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số DXY duy trì ở vùng thấp trong tháng 2, cùng với kỳ vọng nguồn cung ngoại tệ từ kiều hối tiếp tục tăng, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá VND/USD. Diễn biến tỷ giá ổn định giúp hạn chế rủi ro nhập khẩu lạm phát, ổn định chi phí vốn của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư, qua đó hỗ trợ diễn biến của thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, câu chuyện nâng hạng thị trường tiếp tục là động lực quan trọng. FTSE Russell dự kiến công bố kết quả chính thức về khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam vào tháng 3/2026. Nếu được nâng hạng, thị trường có thể mở ra dư địa để P/E quay trở lại mức trung bình 10 năm, tương tự các giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đây như 2017–2018 và 2020–2021.

Kỳ vọng này càng được củng cố sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC, với trọng tâm tháo gỡ các rào cản kỹ thuật đối với dòng vốn ngoại, đặc biệt là cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ đầy đủ (NPF) và đơn giản hóa thủ tục tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Những thay đổi này được đánh giá là cải thiện trực tiếp các tiêu chí của FTSE Russell và tạo nền tảng cho sự mở rộng mặt bằng định giá của thị trường.

Với tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% và quyết tâm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026, lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Theo đó, P/E forward 2026F của thị trường nhiều khả năng sẽ giảm xuống dưới mức trung bình 5 năm và 10 năm, phản ánh sự cải thiện về nền tảng lợi nhuận.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại vẫn duy trì xu hướng bán ròng. Ngoài các nguyên nhân cơ bản như lo ngại rủi ro tỷ giá và xu hướng lãi suất tăng, hoạt động bán ròng của khối ngoại còn đến từ quá trình tái cơ cấu danh mục tại các quỹ đầu tư thị trường cận biên trước thời điểm Việt Nam được nâng hạng. Bên cạnh đó, nhiều quỹ mở và ETF cũng bị nhà đầu tư rút vốn do hiệu suất năm 2025 thấp hơn mức tăng của VN-Index.

Nhìn chung, dù xu hướng bán ròng của khối ngoại vẫn tiếp diễn, nhưng với triển vọng FTSE công bố kế hoạch nâng hạng vào tháng 3/2026 và dự báo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực trong năm 2026, giới phân tích kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại mua ròng trong thời gian tới.

VN-Index sẽ sớm cân bằng﻿

Về tổng thể xu hướng, VN-Index vẫn đang duy trì trong xu hướng tăng trung – dài hạn, thể hiện qua hệ thống các đường trung bình động, khi MA20 nằm trên MA50 và MA50 tiếp tục nằm trên MA200. Cấu trúc kỹ thuật này cho thấy xu hướng chủ đạo của thị trường chưa bị phá vỡ.

Đáng chú ý, ngay từ đầu tháng 01/2026, VN-Index đã bứt phá thành công khỏi vùng kháng cự mạnh 1.780 – 1.800 điểm, cho thấy thị trường đã chuyển từ trạng thái giằng co tích lũy sang xu hướng tăng. Theo đó, vùng điểm số 1.780 – 1.800 đã chuyển vai trò từ kháng cự sang vùng hỗ trợ mới của chỉ số.

Hiện tại, VN-Index đang lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ này, đồng thời trùng khớp với đường MA50 ngày. Trong bối cảnh thị trường có tính chọn lọc cao, mức độ phân hóa giữa các ngành và nhóm cổ phiếu ngày càng rõ nét, cùng với các luận điểm kỹ thuật hiện tại, nhịp điều chỉnh được đánh giá mang tính chất lành mạnh.

Trong bối cảnh thị trường mang tính chọn lọc cao, sự phân hóa giữa các ngành và nhóm cổ phiếu ngày càng sâu sắc cùng với các luận điểm kỹ thuật hiện tại, TPS đánh giá VN-index sẽ sớm cân bằng và phục hồi nhờ lực cầu tại vùng hỗ trợ.