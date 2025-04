Chứng khoán DSC đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 260 tỷ đồng trong năm 2025

Sáng nay (04/4/2025), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 do Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (DSC) tổ chức đã diễn ra với tinh thần đồng thuận và nhất trí cao, đồng thời, đại hội đã thông qua toàn bộ báo cáo, tờ trình và các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của DSC cũng như định hướng phát triển trong năm 2025.

Phát biểu khai mạc tại đại hội, ông Nguyễn Đức Anh - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán DSC cho biết, mặc dù tình hình kinh tế toàn cầu 2024 có những biến động khó lường cùng nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng 12% và thành công tạo nền móng chuẩn bị cho sự bứt phá tại 2025. Trước những tình huống phức tạp trên thị trường, HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty cùng tập thể CBCNV điều chỉnh linh hoạt, thích ứng nhanh chóng và tối ưu hiệu quả hoạt động với mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2024.

Báo cáo tại Đại hội về kết quả kinh doanh 2024, ông Bạch Quốc Vinh - Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán DSC cho biết:

“Năm 2024, DSC tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với doanh thu đạt 503,1 tỷ đồng (tăng 15% so với 2023, tăng 19% so với kế hoạch 2024), lợi nhuận trước thuế đạt 220,6 tỷ đồng (tăng 47% so với 2023, tăng 10% so với kế hoạch 2024). Đáng chú ý, lãi từ tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL); lãi từ các khoản cho vay và phải thu; doanh thu nghiệp vụ môi giới mang lại doanh thu chính khi chiếm lần lượt 36%, 39% và 21% cơ cấu doanh thu hoạt động.”

Chia sẻ thêm về hoạt động phát triển CNTT, ông Bạch Quốc Vinh cho biết, DSC đã trở thành một trong số các công ty chứng khoán đủ điều kiện Go-live hệ thống KRX khi hoàn thành 100% các kịch bản kiểm thử hệ thống KRX. Bên cạnh đó, DSC cũng tạo ấn tượng tích cực với nhà đầu tư khi chính thức ra mắt Hệ sinh thái Tư vấn số DSC với các công cụ hỗ trợ đầu tư tiêu biểu như: DSC Chat AI (Ứng dụng AI cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường, doanh nghiệp, phân tích kỹ thuật với giao diện trực quan, thân thiện), DSC Tư vấn số, DSC Forum,...

Đặc biệt, Đại hội đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của tập thể CBNV DSC khi chính thức hoàn thành mục tiêu chuyển sàn từ Upcom sang HOSE vào tháng 10/2024 vừa qua.

Với kết quả tích cực nêu trên, Đại hội đã thông qua các tờ trình về Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024; Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2024; Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; Đồng thời, duyệt Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2025; Tờ chính về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; và một số nội dung quan trọng khác.

Về kế hoạch kinh doanh 2025, đại hội nhất trí thông qua mục tiêu doanh thu đạt 566,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 260,2 tỷ đồng .

Về phương án phân phối lợi nhuận 2024, DSC sẽ thực hiện chia cổ tức cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% (lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2023 còn lại và lợi nhuận sau thuế 2024 sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)

Bên cạnh đó, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Vũ Nhật Lâm và bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hùng đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ còn lại 2022-2027.

Đánh giá về tính khả thi của kế hoạch 2025, ông Bạch Quốc Vinh nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã có nền móng đủ vững để tăng trưởng mạnh mẽ trong 2025. Mặt khác, với chính sách hỗ trợ tích cực của Chính phủ, cũng như kế hoạch nâng hạng tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành kênh đầu tư hiệu quả hàng đầu dành cho cổ đông, đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.