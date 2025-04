Chứng khoán DSC hé lộ con số lợi nhuận quý 1/2025, chủ động hạ quy mô tự doanh gần 70% so với đầu năm

Ngày 9/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC (mã: DSC) đã tổ chức thành công chương trình Hội nghị Nhà đầu tư, cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2025 theo hình thức trực tuyến.

Cụ thể, kết thúc quý đầu năm, DSC ghi nhận doanh thu đạt 131 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 23% kế hoạch 2025) và lợi nhuận trước thuế đạt 67 tỷ đồng (giảm 9% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 26% kế hoạch 2025).

Doanh thu của DSC trong quý chủ yếu đến từ mảng dịch vụ môi giới và IB. Theo ông Trần Minh Toản, Giám đốc Tài chính CTCP Chứng khoán DSC, lợi nhuận từ dịch vụ môi giới đạt 45 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và hoàn thành 19% kế hoạch năm 2025. Đáng chú ý, hoạt động IB ghi nhận lãi đột biến 6 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ và đã hoàn thành 55% kế hoạch năm.

Về hoạt động cho vay và tự doanh, tổng giá trị cho vay của DSC vào cuối quý 1, vượt kỷ lục từ khi hoạt động, đạt 2.233 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ hoạt động cho vay tiếp tục duy trì xu hướng đi lên ổn định qua từng quý, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo sự tăng trưởng bền vững cho công ty.

Với tự doanh, doanh thu quý 1 ghi nhận đạt 19 tỷ đồng, tăng 877% so với quý liền trước và chiếm 28% tổng lợi nhuận trước thuế. Đáng chú ý, DSC đã chủ động hạ quy mô danh mục tự doanh về mức 76 tỷ đồng (so với 230 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm), thể hiện đúng tôn chỉ đầu tư chủ động, khai thác lợi nhuận từ thị trường chứng khoán một cách an toàn và bền vững.

Liên quan tới chính sách thuế đối ứng của Mỹ, xét về tác động tới Việt Nam, chuyên gia DSC cho rằng nguồn vốn đầu tư FDI vào Việt Nam có thể dừng, các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ cũng có thể tạm dừng do áp lực tỷ giá và chờ đợi kết quả đàm phán giảm thâm hụt, thúc đẩy cân bằng cán cân thương mại Mỹ - Việt Nam.

Nhịp bán tháo xảy ra những ngày gần đây có phần thái quá, với nguyên nhân chủ yếu là do tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân của Việt Nam quá lớn kéo theo tâm lý hoảng loạn diện rộng. Do đó một số mức hỗ trợ quan trọng của VN-Index sẽ là điểm tựa cho nhịp phục hồi kỹ thuật, ví dụ như khu vực 1.050 – 1.100 là hỗ trợ mạnh 3 năm, cũng tương ứng với vùng P/E 11 lần.

“Lúc này, nhà đầu tư nên chờ đợi điểm mua phù hợp có thể sẽ đến trong tháng 5. Thời gian là yếu tố quan trọng hơn để giúp thị trường tạo đáy đồng thời giúp cuộc thương chiến dần hiện rõ kết quả. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cần thời gian để ngồi lại ổn định tâm lý và xem xét lại phương hướng đầu tư trong thời gian tới đây. Trong quá khứ, những sự kiện “thiên nga đen” tương tự thường sẽ có những phần thưởng đặc biệt dành cho những nhà đầu tư bình tĩnh, kỹ càng với điểm mua vào”, ông Trương Thái Đạt, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán DSC chia sẻ.

Trước đó, trong ngày 4/4, DSC đã thành công tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt 566,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 260,2 tỷ đồng. Bên cạnh kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2024, ban lãnh đạo DSC cũng trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 2.800 tỷ đồng.

Ban Lãnh đạo DSC cho biết, hoạt động của các công ty chứng khoán - trong đó có DSC - không chịu tác động trực tiếp từ diễn biến lần này và nếu có cũng chỉ ở mức gián tiếp. VN-Index sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng và những đợt rung lắc hiện tại sẽ mở ra cơ hội mới cho cả nhà đầu tư đang nắm giữ lẫn những người đang tìm điểm mua hợp lý.