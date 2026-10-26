Chứng khoán HD bầu Phó Chủ tịch HĐQT

CTCP Chứng khoán HD (HDS) vừa công bố nghị quyết về việc bầu ông Philipp Roesler giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/10/2026 cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Philipp Roesler. Ảnh: VJC

Ông Philipp Roesler vừa được bầu làm thành viên độc lập HĐQT thông qua hình thức lấy ý kiến văng bản kết thúc ngày 20/10 vừa qua.

Được biết, ông Philipp Roesler sinh năm 1973, là người Đức gốc Việt. Ông từng đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ, đồng thời là Phó Thủ tướng Đức giai đoạn 2011 – 2013.

Ông là nhà sáp lập và Tổng giám đốc tại Consessor AG. Từ tháng 8/2025 tới nay ông là Thành viên HĐQT tại Vietjet (mã VJC, sàn HoSE).

Bên cạnh vấn đề nhân sự, cổ đông Chứng khoán HD còn thông qua việc thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm.

Đồng thời, công ty cũng báo cáo tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Trong đó, công ty dự kiến chào bán 121,79 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,11% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu IPO được tự do chuyển nhượng, số lượng cổ phiếu nếu không được phân phối hết trong thời gian chào bán (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 60,8 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ không quá 5% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau đợt IPO) Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100 cổ phiếu.

Cổ phiếu IPO sẽ được phân phối trực tiếp qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là SSI và HSC. Thời gian triển khai dự kiến trong quý IV/2026. Nếu hoàn thành đợt IPO, Chứng khoán HD sẽ tăng vốn điều lệ từ 10.961 tỷ đồng lên mức 12.178 tỷ đồng.

Giá bán tối thiểu 12.252 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến huy động tối thiểu 1.492,1 tỷ đồng, Công ty dự kiến dùng 895,3 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ; 447,6 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá và 149,2 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán.

Chứng khoán HD sẽ triển khai việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) song song với hồ sơ đăng ký IPO tại UBCKNN; đăng ký, lưu ký tập trung toàn bộ cố phiều tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi kết thúc đợt IPO.

Về hoạt động kinh doanh, HDS công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động 1.130 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 615 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu hoạt động đạt 3.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,6 lần và 3,7 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.804 tỷ đồng. Chỉ sau 03 quý, HDS đã hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026.

Tại 30/9/2026, tổng nguồn vốn của HDS đạt 27.750 tỷ đồng, gấp 4,7 lần đầu năm. Vay ngắn hạn với 10.565 tỷ đồng, chiếm 38,1%.

Nguồn vốn được phân bổ chủ yếu vào ba khoản mục: cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán 10.972 tỷ đồng; tài sản tài chính FVTPL 9.464 tỷ đồng, trong đó trái phiếu chưa niêm yết chiếm 8.628 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi 5.251 tỷ đồng.