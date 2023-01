Chứng khoán HSC báo lãi thấp nhất trong vòng 11 quý, dư nợ cho vay giảm 3.550 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã CK: HCM) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với doanh thu hoạt động đạt gần 887 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng môi giới đem về 195 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 47%; lãi từ cho vay và phải thu mang lại 255 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 428 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lỗ lớn từ FVTPL ghi nhận 303 tỷ đồng, tăng tới 83%. Như vậy, công ty chỉ lãi ròng tự doanh 125 tỷ đồng, giảm 33% so với số lãi tự doanh trong quý 4/2021.

Chi phí hoạt động giảm 16% so với cùng kỳ, xuống mức 640 tỷ đồng, đáng chú ý chi phí tự doanh được cải thiện mạnh, giảm 70% còn 15 tỷ đồng. Tương tự, chi phí môi giới giảm 41% so với quý 4/2021 đạt 137 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí khác, chứng khoán HSC lãi sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi thấp nhất trong vòng 11 quý mà công ty đạt được, kể từ quý 1/2020.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu hoạt động của HSC giảm 13% xuống còn 3.901 tỷ đồng. LNST đạt 853 tỷ đồng, giảm 26% so với thực hiện trong năm 2021. Năm nay HSC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 1.202 tỷ đồng. Như vậy sau 12 tháng, công ty hoàn thành 71% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết 31/12/2022, chứng khoán niêm yết HSC nắm giữ trong danh mục FVTPL có giá trị ghi sổ hơn 1.411 tỷ đồng, giảm 955 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu niêm yết chiếm tỷ trọng hơn 85% danh mục, cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu trên UPCoM chiếm 12%, phần ít còn lại là chứng chỉ quỹ ETF và tài sản cơ sở.

Danh mục cổ phiếu HSC nắm giữ hầu hết đều là bluechips trong rổ VN30 như FPT, MWG, PNJ, TCB, VPB, ACB, MBB, REE, VIC, VJC, VHM. Riêng trong quý 4, giá trị ghi sổ tài sản FVTPL là cổ phiếu của HSC giảm 789 tỷ đồng xuống còn hơn 171 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 4 HSC

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của HSC đạt 15.447 tỷ đồng, giảm hơn 8.900 tỷ đồng so với đầu năm. Ngoài ra, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của chứng khoán HSC có giá trị 7.379 tỷ đồng, giảm hơn 6.300 tỷ so với đầu năm và giảm 3.550 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2022.