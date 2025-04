Chứng khoán HSC đạt 863 tỷ đồng doanh thu trong quý 1.2025

Kết quả các mảng kinh doanh chính của Công ty như sau:

Môi giới chứng khoán: Doanh thu đạt 164 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ chủ yếu do thanh khoản thị trường giảm. Điểm sáng là trong quý 1.2025, thị phần môi giới của HSC tăng 0.7 điểm phần trăm so với quý 1.2024, đạt 6.6%, duy trì vị thế top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE.

Cho vay ký quỹ: Doanh thu đạt 523 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ cho vay ký quỹ tại thời điểm cuối quý 1 đạt hơn 20,000 tỷ đồng. Song hành với việc tăng trưởng dư nợ, HSC tiếp tục tăng cường kiểm soát rủi ro chặt chẽ thông qua hệ thống đánh giá tín dụng tự động, cơ chế sàng lọc và cảnh báo sớm, cùng quy trình giám sát liên tục tài sản đảm bảo.

Tự doanh: Hoạt động tự doanh của HSC đa phần là tạo lập thị trường cho các sản phẩm ETF và Chứng quyền có bảo đảm. Doanh thu quý 1 đạt 111 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Tư vấn tài chính: Doanh thu đạt 59 tỷ đồng đến từ thương vụ M&A vừa hoàn tất trong tháng 2.2025.

Khấu trừ chi phí, HSC ghi nhận lợi nhuận quý 1.2025 đạt 283 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2024. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong kỳ đạt 315 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31/03/2025, tổng tài sản của HSC đạt 30,462 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 10,311 tỷ đồng. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) đạt 8.7%.

Ngày 22/04/2025, HSC sẽ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2025. Theo tài liệu công bố, HSC đặt mục tiêu doanh thu tăng 34% lên mức 4,438 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1,602 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng dựa trên dự báo giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường trong năm 2025 đạt mức 20,000 tỷ đồng/ngày, giảm 6% so với năm 2024.