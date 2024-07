Chứng khoán Kafi: Lợi nhuận tăng trưởng 135%, dư nợ đạt mức cao

Đầu năm 2024, Kafi là đại diện của Việt Nam đạt 2 giải thưởng uy tín thế giới "Best Fixed Income" trong khuôn khổ Global Brand Awards của tạp chí quốc tế Global Brand Magazine và "Most Innovative Platform for Securities Trading – Viet Nam 2023" do Tạp chí Global Business Outlook (Vương Quốc Anh) trao tặng.

Tháng 6/2024, tại Vietnam Wealth Advisor Summit 2024, Kafi vinh dự nhận cú đúp giải thưởng: "Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu" và "Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu".