Chứng khoán Kenanga: Nhóm chủ mới bắt đầu hành động

CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam (Kenanga Việt Nam) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (EGM 2022) với nội dung chính là việc thông qua phương án khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn mức vốn tối thiểu để kinh doanh các nghiệp vụ môi giới chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

Nội dung tờ trình cho biết, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn yêu cầu phía công ty xây dựng và triển khai phương án khắc phục, đảm bảo vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu đối với các nghiệp vụ kinh doanh đã được cấp phép. Thời gian thực hiện phương án khắc phục không quá 6 tháng kể từ ngày 31/12/2021.

Được biết, tính đến cuối năm ngoái, vốn chủ sở hữu của Kenanga Việt Nam chỉ đạt 17,9 tỉ đồng, trong khi mức vốn tối thiểu để kinh doanh các nghiệp vụ môi giới chứng khoán và đầu tư chứng khoán là 35 tỉ đồng.

Để khắc phục tình trạng này, EGM 2022 của Kenanga Việt Nam đã thông qua việc chào bán 2,7 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ công ty từ 135 tỉ đồng lên 162 tỉ đồng. Thương vụ dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 6/2022.

Biên bản họp cho thấy, các tờ trình đều được thông qua với tỉ lệ đồng thuận tuyệt đối từ các cổ đông tham dự, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Kenanga Việt Nam.

Các cổ đông này bao gồm: Công ty TNHH Hưng An Điền (đại diện bởi bà Nguyễn Ngọc Hằng; nắm giữ 49% vốn điều lệ); bà Phạm Lê Tú Uyên (20% vốn điều lệ); bà Phan Thanh Trà (16,91% vốn điều lệ) và bà Đặng Hồng Thi (14,09% vốn điều lệ).

Như VietTimes từng đề cập , hôm 12/5/2022, các thể nhân và pháp nhân nêu trên đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Kenanga Việt Nam từ cổ đông ngoại K&N Kenanga Holdings Berhad và 4 cá nhân trong nước. Thương vụ này được thực hiện ngay trước khi UBCKNN quyết định đưa Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong đó, bà Nguyễn Ngọc Hằng (SN 1984) – Chủ tịch Công ty TNHH Hưng An Điền – cũng là cổ đông lớn tại Công ty TNHH AS Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng 3B, Công ty TNHH TM SX XNK Khang An và CTCP Nhà Long Phước.

Sinh năm 1986, bà Đặng Hồng Thi là Chủ tịch HĐTV của Công ty TNHH BĐS Hoa Phát, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), Giám đốc Trung tâm Quản lý nợ - VietBank./.