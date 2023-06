Chứng khoán khởi sắc với tín hiệu Golden Cross

Tận dụng lãi suất margin 9%, gia tăng lợi nhuận tối đa



Theo ông Matthew Smith, Giám đốc nghiên cứu khối khách hàng tổ chức, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường chứng khoán đang có nhiều tín hiệu tốt, cụ thể là đã xuất hiện tín hiệu Golden Cross. "Đường MA50 của VNIndex đã vượt lên trên đường MA200 vào thứ Năm. Chúng tôi coi đây là tín hiệu chắc chắn về sự bứt phá trong hai tuần qua – mặc dù có một đợt bán tháo tiêu cực vào cuối ngày thứ Sáu, dường như đây là phản ứng bán theo tin đối với thông báo cắt giảm lãi suất điều hành mới nhất của NHNN. Quá khứ không phải lúc nào cũng lặp lại, nhưng sau khi tín hiệu giao cắt vàng (Golden Cross) của VNIndex xuất hiện (vào tháng 09/2020), thị trường đã tăng +68% trong vòng 15 tháng tiếp theo", ông Matthew Smith cho biết.

Để tận dụng những lợi thế tích cực của thị trường, nhằm gia tăng tài sản tối đa, nhiều nhà đầu tư đã lên phương án tìm kiếm các công ty chứng khoán có chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ký quỹ hấp dẫn. Trong đó, lợi thế đang thuộc về Chứng khoán Yuanta Việt Nam khi triển khai chương trình ưu đãi lãi suất margin 9% ổn định và lâu dài trong suốt 3 tháng.

Yuanta Việt Nam ưu đãi lãi suất margin 9% dành cho khách hàng mở tài khoản ký quỹ.

Với chương trình ưu đãi lãi suất margin 9.0%/năm trong 3 tháng, Yuanta Việt Nam mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tận dụng vốn vay ký quỹ để gia tăng nguồn vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, lãi suất ổn định trong suốt 3 tháng giúp nhà đầu tư chủ động trong việc kiểm soát tốt chi phí vay, tận dụng nguồn vốn vay để đầu tư sinh lời khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại.



Chương trình ưu đãi vay ký quỹ 9.0% của Yuanta Việt Nam dành cho tất cả khách hàng mở tài khoản ký quỹ trong thời gian diễn ra chương trình, từ ngày 24/04/2023 đến hết 24/07/2023. Sau khi kết thúc thời gian ưu đãi này, khách hàng sẽ được áp dụng theo quy định ưu đãi lãi suất của công ty.

Chọn ngành nào, cổ phiếu nào để đầu tư?

Theo các chuyên gia phân tích đến từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam, ngành năng lượng, cụ thể là nhiệt điện than đang gặp "thiên thời". Bởi mực nước các hồ thủy điện thấp do El Nino đã dẫn đến tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở miền Bắc, với mức thiếu hụt lên tới 2,7 GW. Điều này tạo ra tiềm năng đầu tư cho các doanh nghiệp sản xuất nhiệt điện, vì sản lượng nhiệt điện than và khí không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Trong số đó, POW là một lựa chọn hàng đầu được khuyến nghị bởi Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Bên cạnh đội ngũ phân tích chuyên sâu, để hỗ trợ suốt quá trình đầu tư, Chứng khoán Yuanta Việt Nam cung cấp một hệ sinh thái các sản phẩm và ứng dụng đa dạng, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin thị trường, phân tích và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả. Hệ sinh thái này không chỉ dành cho nhà đầu tư mới gia nhập thị trường mà còn hỗ trợ cả nhà đầu tư lâu năm bao gồm YSflex (hệ thống tối ưu trải nghiệm giao dịch chứng khoán),YSinvest (nền tảng giao dịch trực tuyến tích hợp nhiều tính năng), YSradar (công cụ đánh giá và chọn lọc cổ phiếu), YSwealth (công cụ quản lý tài sản), YSuri (môi giới trực tuyến 24/7), YSlive (kênh livestream trên Facebook/Youtube cập nhật tin tức vĩ mô, phân tích cổ phiếu hàng ngày), YSedu (khóa học chứng khoán miễn phí từ A-Z). Các dịch vụ và công cụ này đã giúp hàng ngàn nhà đầu tư làm chủ kiến thức và đạt được lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán nhanh chóng.

YSflex - Tối ưu trải nghiệm giao dịch chứng khoán.

Nổi bật trong hệ sinh thái của Chứng khoán Yuanta Việt Nam là ứng dụng mới ra mắt YSflex, mang đến trải nghiệm đầu tư cho cả nhà đầu tư mới gia nhập thị trường và những nhà đầu tư lâu năm. Với sự tích hợp công nghệ tiên tiến, YSflex cung cấp dữ liệu thời gian thực, tin tức và thông tin thị trường liên tục, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin mới nhất và đưa ra quyết định đúng lúc. Các công cụ phân tích mạnh mẽ như báo cáo nghiên cứu, biểu đồ kỹ thuật và chỉ số phân tích giúp nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng và chi tiết về xu hướng thị trường và tiềm năng đầu tư.



Hãy cùng Yuanta Việt Nam khám phá và tận dụng cơ hội đầu tư chứng khoán hiệu quả với chương trình ưu đãi lãi suất 9% trong 3 tháng, và hướng đến một tương lai tài chính thịnh vượng.

Với cam kết đồng hành và phát triển bền vững cùng khách hàng, Yuanta Việt Nam liên tục cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính vượt trội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng qua số điện thoại (+84) 28 3622 6868, nhấn phím 1 hoặc gửi email tới customer.service@yuanta.com.vn.